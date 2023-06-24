Італійські вчені провели ретроспективний огляд електронних історій хвороби всіх суб’єктів (амбулаторних хворих і донорів крові), яким у період із січня 2010 р. до грудня 2013 р. проводили визначення групи крові за системою АВО у відділенні гематології та трансфузійної медицини Мантуї.

Середній вік жінок становив 40,8 року, а чоловіків – 57,2 року.

Результати дослідження иявили, що група крові та тривалість життя людини взаємопов’язані.

Найдовше живуть люди з найсильнішою 1 групою крові. Носії саме цієї групи є більш стійкими до більшості хвороб.

Вони рідше страждають від серцево-судинних захворювань, неврологічних хвороб і навіть від деяких видів раку шлунка та підшлункової залози.

Саме така стійкість і дозволяє людям з 1 групою крові жити довше,

Річ у тому, що І група крові містить менше молекул, відповідальних за згортання крові. Це й береже її носіїв від судинних хвороб та інсультів.

Це ж дослідження показало, що, приміром найчастіше з інфекціями та хворобами серця стикаються носії 4 групи. У них також вищий ризик розвитку пухлин чи раку.

Джерело: National Library of Medicine