Італійські вчені провели ретроспективний огляд електронних історій хвороби всіх суб’єктів (амбулаторних хворих і донорів крові), яким у період із січня 2010 р. до грудня 2013 р. проводили визначення групи крові за системою АВО у відділенні гематології та трансфузійної медицини Мантуї.
Середній вік жінок становив 40,8 року, а чоловіків – 57,2 року.
Результати дослідження иявили, що група крові та тривалість життя людини взаємопов’язані.
Найдовше живуть люди з найсильнішою 1 групою крові. Носії саме цієї групи є більш стійкими до більшості хвороб.
Вони рідше страждають від серцево-судинних захворювань, неврологічних хвороб і навіть від деяких видів раку шлунка та підшлункової залози.
Саме така стійкість і дозволяє людям з 1 групою крові жити довше,
Річ у тому, що І група крові містить менше молекул, відповідальних за згортання крові. Це й береже її носіїв від судинних хвороб та інсультів.
Це ж дослідження показало, що, приміром найчастіше з інфекціями та хворобами серця стикаються носії 4 групи. У них також вищий ризик розвитку пухлин чи раку.
Джерело: National Library of Medicine