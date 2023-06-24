Итальянские ученые провели ретроспективный обзор электронных историй болезни всех субъектов (амбулаторных больных и доноров крови), которым в период с января 2010 г. по декабрь 2013 г. проводили определение группы крови по системе АВО в отделении гематологии и трансфузионной медицины Мантуи.

Средний возраст женщин составил 40,8 года, а мужчин — 57,2 года.

Результаты исследования показали, что группа крови и продолжительность жизни человека взаимосвязаны.

Дольше всего живут люди с самой сильной 1 группой крови. Носители именно этой группы являются более устойчивыми к большинству болезней.

Они реже страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, неврологических болезней и даже от некоторых видов рака желудка и поджелудочной железы.

Именно такая устойчивость и позволяет людям с 1 группой крови жить дольше,

Дело в том, что І группа крови содержит меньше молекул, ответственных за свертываемость крови. Это и бережет ее носителей от сосудистых болезней и инсультов.

Это же исследование показало, что, к примеру чаще всего с инфекциями и болезнями сердца сталкиваются носители 4 группы. У них также выше риск развития опухолей или рака.

Источник: National Library of Medicine