Накануне Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, в Украине 47 доноров крови стали лауреатами ежегодной премии ДонорUA Awards.

Все время войны, несмотря на обстрелы и блэкауты, люди сдавали кровь, не рассчитывая на премии или внимание прессы. Они просто помогали, потому что могли это сделать и считали, что должны.

Каждый донор подарил шанс на выздоровление более чем сотне людей, в том числе детям и военным.

В начале полномасштабного российского вторжения европейские партнеры предлагали поддержать Украину компонентами крови, но государство до сих пор обеспечивает себя ими самостоятельно.

Генеральный директор СГУ Украинский центр трансплант-координации Дмитрий Коваль впервые озвучил этот факт, однако он не удивляет, потому что война сплотила украинцев, каждый нашел себе дело и место в строю, чтобы помогать и военным и гражданским, которые нуждаются в поддержке.

Однако некоторые все еще сомневаются, могут ли стать донорами, не страшно ли это, не подорвет ли собственное здоровье, не станут ли реальными риски заразиться какой-то инфекцией во время сдачи крови.

Как раз во Всемирный день донора удобный случай развенчать некоторые мифы вокруг донорства.

Итак, сначала главное: почти каждую минуту один человек в Украине нуждается в переливании крови. Каждую минуту! И именно твое осознанное отношение к донорству может спасти чью-то жизнь.

Миф 1. Донорство — это больно.

По ощущениям донация почти ничем не отличается от обычного забора крови из вены для анализа.

Миф 2. Сдавать кровь стоит только для пострадавших во время каких-то чрезвычайных событий, а не регулярно, то есть донорство должно быть адресным.

Война — это и есть та самая чрезвычайная ситуация, которая требует регулярных и сознательных доноров.

Тысячи раненых военных или гражданских, онкобольные пациенты, тяжелые роженицы, нуждаются в донорской крови. Возможно, вы их не видите, однако эти люди есть — и у вас есть сила им помочь.

Стоит помнить, что кровь нужна больным и пострадавшим круглый год. Поэтому регулярное донорство является чрезвычайно важным и позволяет поддерживать необходимый уровень обеспечения кровью и компонентами на постоянной основе в масштабах всей страны.

Миф 3. Во время донации есть риск заразиться сифилисом, ВИЧ и гепатитами.

Такого риска не существует. Во время донации используются только стерильные иглы и гемаконы (контейнеры для крови).

Это всегда одноразовые инструменты, которые открываются исключительно в присутствии донора, а после процедуры — утилизируются по всем стандартам.

Миф 4. Во время донации человек теряет много крови, и это негативно влияет на его здоровье.

Донор отдает то количество крови, потеря которого не несет угрозы его/ее жизни и здоровью.

Общий объем крови в организме взрослого человека колеблется от 4,5 литров (у женщин) до 6 литров (у мужчин). Стандартный объем донации — 450 мл; следовательно, потеря крови составляет в среднем 8 % от общего объема крови.

Потерянную плазму организм восстановит за 20 часов, а на восстановление эритроцитов может уйти немного больше времени. Кровь довольно быстро обновляется из депо (так называют венозные сосуды некоторых органов и тканей, которые содержат большие объемы крови).

Миф 5. Кровь распространенных групп не нужна.

Логично предположить, что и больных с распространенной группой крови также больше.

Поэтому потребность в крови разных групп есть всегда. А особенно — во время войны.

По данным ВОЗ, рекомендуемое количество доноров для стран с уровнем дохода выше среднего составляет 16.4 человека на 1000 граждан или 2 донора на сто человек.

Украине нужно три донора на сто человек.

Даже если в 16-этажном доме найдется 8 доноров, система крови Украины окрепнет и выдержит любые вызовы.

Миф 6. Меня это не касается.

К сожалению, никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций — тем более во время войны. Любому из нас в какой-то критический момент может понадобиться донорская кровь.

По статистике ВОЗ, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. И сегодня именно вы можете стать донором и помочь кому-то выжить.

Узнать об абсолютных противопоказаниях для донорства можно здесь.

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Источник: ГО Агенти крові

Фото: ДонорUA