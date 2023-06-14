Накануне Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, в Украине 47 доноров крови стали лауреатами ежегодной премии ДонорUA Awards.
Все время войны, несмотря на обстрелы и блэкауты, люди сдавали кровь, не рассчитывая на премии или внимание прессы. Они просто помогали, потому что могли это сделать и считали, что должны.
Каждый донор подарил шанс на выздоровление более чем сотне людей, в том числе детям и военным.
В начале полномасштабного российского вторжения европейские партнеры предлагали поддержать Украину компонентами крови, но государство до сих пор обеспечивает себя ими самостоятельно.
Генеральный директор СГУ Украинский центр трансплант-координации Дмитрий Коваль впервые озвучил этот факт, однако он не удивляет, потому что война сплотила украинцев, каждый нашел себе дело и место в строю, чтобы помогать и военным и гражданским, которые нуждаются в поддержке.
Однако некоторые все еще сомневаются, могут ли стать донорами, не страшно ли это, не подорвет ли собственное здоровье, не станут ли реальными риски заразиться какой-то инфекцией во время сдачи крови.
Как раз во Всемирный день донора удобный случай развенчать некоторые мифы вокруг донорства.
Итак, сначала главное: почти каждую минуту один человек в Украине нуждается в переливании крови. Каждую минуту! И именно твое осознанное отношение к донорству может спасти чью-то жизнь.
Миф 1. Донорство — это больно.
По ощущениям донация почти ничем не отличается от обычного забора крови из вены для анализа.
Миф 2. Сдавать кровь стоит только для пострадавших во время каких-то чрезвычайных событий, а не регулярно, то есть донорство должно быть адресным.
Война — это и есть та самая чрезвычайная ситуация, которая требует регулярных и сознательных доноров.
Тысячи раненых военных или гражданских, онкобольные пациенты, тяжелые роженицы, нуждаются в донорской крови. Возможно, вы их не видите, однако эти люди есть — и у вас есть сила им помочь.
Стоит помнить, что кровь нужна больным и пострадавшим круглый год. Поэтому регулярное донорство является чрезвычайно важным и позволяет поддерживать необходимый уровень обеспечения кровью и компонентами на постоянной основе в масштабах всей страны.
Миф 3. Во время донации есть риск заразиться сифилисом, ВИЧ и гепатитами.
Такого риска не существует. Во время донации используются только стерильные иглы и гемаконы (контейнеры для крови).
Это всегда одноразовые инструменты, которые открываются исключительно в присутствии донора, а после процедуры — утилизируются по всем стандартам.
Миф 4. Во время донации человек теряет много крови, и это негативно влияет на его здоровье.
Донор отдает то количество крови, потеря которого не несет угрозы его/ее жизни и здоровью.
Общий объем крови в организме взрослого человека колеблется от 4,5 литров (у женщин) до 6 литров (у мужчин). Стандартный объем донации — 450 мл; следовательно, потеря крови составляет в среднем 8 % от общего объема крови.
Потерянную плазму организм восстановит за 20 часов, а на восстановление эритроцитов может уйти немного больше времени. Кровь довольно быстро обновляется из депо (так называют венозные сосуды некоторых органов и тканей, которые содержат большие объемы крови).
Миф 5. Кровь распространенных групп не нужна.
Логично предположить, что и больных с распространенной группой крови также больше.
Поэтому потребность в крови разных групп есть всегда. А особенно — во время войны.
По данным ВОЗ, рекомендуемое количество доноров для стран с уровнем дохода выше среднего составляет 16.4 человека на 1000 граждан или 2 донора на сто человек.
Украине нужно три донора на сто человек.
Даже если в 16-этажном доме найдется 8 доноров, система крови Украины окрепнет и выдержит любые вызовы.
Миф 6. Меня это не касается.
К сожалению, никто из нас не застрахован от чрезвычайных ситуаций — тем более во время войны. Любому из нас в какой-то критический момент может понадобиться донорская кровь.
По статистике ВОЗ, каждый третий человек в течение своей жизни нуждается в переливании крови. И сегодня именно вы можете стать донором и помочь кому-то выжить.
Узнать об абсолютных противопоказаниях для донорства можно здесь.
Источник: ГО Агенти крові
Фото: ДонорUA