Более 1 000 украинских детей с онкологическими диагнозами ежегодно нуждаются в переливании крови. Об этом сообщают в своем пресс-релизе представители платформы ДонорUA.

— Рак у детей излечим в 90% случаев при условии своевременной диагностики и качественно оказанной помощи, и прежде всего при наличии донорской крови и ее компонентов, — цитируются в пресс-релизе слова координатора платформы Людмилы Линник.

По ее словам, курс лечения для таких пациентов предусматривает 10-50 процедур переливания крови.

Эксперты платформы отмечают, что благодаря своевременному переливанию крови удалось спасти более 960 детей, получивших ранения в результате вооруженной агрессии.

В пресс-релизе также говорится, что ежедневно в крови нуждаются некоторые малыши в роддомах и их мамы, дети, пострадавшие в автомобильных авариях.

При этом каждая донация крови способна спасти жизнь трех детей, говорится в сообщении.