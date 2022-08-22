Исследование, проведенное британскими учеными, показало, что комбинация препаратов может работать там, где опухоли стали устойчивыми к иммунотерапии.

Отмечается, что иммунотерапия использует иммунную систему для нацеливания и уничтожения раковых клеток и может спасти жизнь, когда другие варианты лечения, такие как хирургия, лучевая терапия или химиотерапия, оказались неэффективными. Однако этот метод не может помочь всем пациентам.

Сообщается, что теперь онкологи в Великобритании обнаружили, что двустороннее лечение — иммунотерапия в сочетании с гуадецитабином, новым экспериментальным препаратом, — может обратить вспять устойчивость рака к иммунотерапии.

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Двойная комбинация может стать новым эффективным оружием против нескольких форм рака, считают эксперты Института исследований рака и фонда Royal Marsden NHS.

В исследовании приняли участие пациенты с раком легких, молочной железы, простаты и кишечника из больницы Royal Marsden и Университетского колледжа Лондона.

Отмечается, что в исследовании использовались пембролизумаб и гуадецитабин для лечения 34 больных раком, у 30 из которых опухоли были проанализированы на иммунную активность и рост рака. Каждые три недели в течение трех лет четыре дня подряд им делали инъекцию гуадецитабина, а в первый из этих дней — пембролизумаб.

По мнению медиков, новое лечение может быть особенно эффективным для больных раком легких.

Так, у 61-летней Элисон Соуден из Дорсета четыре года назад был диагностирован рак легких, и ей сказали, что ей осталось жить год. Но затем она получала пембролизумаб в течение трех лет. Сейчас пациентка избавилась от рака.