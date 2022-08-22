Дослідження, проведене британськими вченими, показало, що комбінація препаратів може працювати там, де пухлини стали стійкими до імунотерапії.

Відзначається, що імунотерапія використовує імунну систему для націлювання і знищення ракових клітин і може врятувати життя, коли інші варіанти лікування, як-от хірургія, променева терапія або хіміотерапія, виявилися неефективними. Однак цей метод не може допомогти всім пацієнтам.

Як повідомляється, зараз онкологи Великої Британії виявили, що двостороннє лікування – імунотерапія в поєднанні з гуадецитабіном, новим експериментальним препаратом, – може змінити стійкість раку до імунотерапії.

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Подвійна комбінація може стати новою ефективною зброєю проти декількох форм раку, вважають експерти Інституту досліджень раку і Фонду Royal Marsden NHS.

У дослідженні взяли участь пацієнти з раком легень, молочної залози, простати і кишечника з лікарні Royal Marsden і Університетського коледжу Лондона.

Відзначається, що в дослідженні використовувалися пембролізумаб і гуадецитабін для лікування 34 хворих на рак, у 30 з яких пухлини були проаналізовані на імунну активність і зростання раку. Кожні три тижні протягом трьох років чотири дні поспіль їм робили ін’єкцію гуадецитабіну, а в перший з цих днів — пембролізумаб.

На думку медиків, нове лікування може бути особливо ефективним для хворих на рак легень.

Так, у 61-річної Елісон Соуден з Дорсета чотири роки тому був діагностований рак легень, і їй сказали, що їй залишилося жити рік. Але потім вона отримувала пембролізумаб протягом трьох років. Зараз пацієнтка позбулася раку.