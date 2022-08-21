Співробітники одного з медичних установ Нью-Йорка розкрили подробиці про пацієнта, який переплутав гігантський восьмикілограмовий рак в кишечнику з пивним животом.

Повідомляється, що 49-річний пацієнт звернувся за медичною допомогою після того, як потрапив в аварію на мопеді.

Лікарі відправили його на сканування, щоб перевірити наявність травм. Те, що вони виявили, було приголомшливим: пухлина розміром 40 на 40 см, яка простягалася від верхньої частини живота до тазу. Пухлина була настільки великою, що зміщувала деякі органи в кишечник.

Масивний пивний живіт пацієнта виявився ознакою рідкісної форми раку під назвою ліпосарцинома, що вражає жирову тканину в організмі. Цей вид онкології належить до групи пухлин м’яких тканин, які розвиваються в жирових відкладеннях, м’язах, глибоких шарах шкіри, зв’язках і сухожиллях.

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Повідомляється, що чоловік був соціальним п’яницею. За його словами, він випивав кілька пляшок пива на вихідних і у нього не було ніяких симптомів хвороби, таких як запор або біль в животі.

За словами медиків, ліпосаркоми можна видалити хірургічним шляхом або лікувати за допомогою променевої та хіміотерапії.

Пухлина американського пацієнта була безпечно видалена хірургічним шляхом, при цьому інша частина його тіла не постраждала.

Джерело: Express