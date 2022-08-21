Сотрудники одного из медицинских учреждений Нью-Йорка раскрыли подробности о пациенте, который перепутал гигантский восьмикилограммовый рак в кишечнике с пивным животом.

Сообщается, что 49-летний пациент обратился за медицинской помощью после того, как попал в аварию на мопеде.

Врачи отправили его на сканирование, чтобы проверить наличие травм. То, что они обнаружили, было ошеломляющим: опухоль размером 40 на 40 см, которая простиралась от верхней части живота до таза. Опухоль была настолько большой, что смещала некоторые органы в кишечник.

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Массивный пивной живот пациента оказался признаком редкой формы рака под названием липосарцинома, поражающей жировую ткань в организме. Этот вид онкологии принадлежит к группе опухолей мягких тканей, которые развиваются в жировых отложениях, мышцах, глубоких слоях кожи, связках и сухожилиях.

Сообщается, что мужчина был социальным пьяницей. По его словам, он выпивал несколько бутылок пива на выходных и у него не было никаких симптомов болезни, таких как запор или боль в животе.

По словам медиков, липосаркомы можно удалить хирургическим путем или лечить с помощью лучевой и химиотерапии.

Опухоль американского пациента была безопасно удалена хирургическим путем, при этом остальная часть его тела не пострадала.

Источник: Express