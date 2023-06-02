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Успішне лікування онкохворих дітей багато в чому залежить від переливання крові

2 Червня 2023, 14:43
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
діти
Джерело: Depositphotos

Понад 1 000 українських дітей з онкологічними діагнозами щороку потребують переливання крові. Про це повідомляють у своєму пресрелізі представники платформи ДонорUA.

– Рак у дітей виліковний у 90% випадків за умови своєчасної діагностики та якісно наданої допомоги, і передусім за наявності донорської крові та її компонентів, – цитують у пресрелізі слова координаторки платформи Людмили Лінник.

За її словами, курс лікування для таких пацієнтів передбачає 10-50 процедур переливання крові.

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Експерти платформи зазначають, що завдяки своєчасному переливанню крові вдалося врятувати понад 960 дітей, які дістали поранення внаслідок збройної агресії.

У пресрелізі також ідеться про те, що щодня крові потребують деякі малюки в пологових будинках та їхні мами, діти, які постраждали в автомобільних аваріях.

При цьому кожна донація крові здатна врятувати життя трьох дітей, ідеться в повідомленні.

Джерело
Інтерфакс-Україна
Теги
донор крові Лікування раку Онкологія
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