Понад 1 000 українських дітей з онкологічними діагнозами щороку потребують переливання крові. Про це повідомляють у своєму пресрелізі представники платформи ДонорUA.

– Рак у дітей виліковний у 90% випадків за умови своєчасної діагностики та якісно наданої допомоги, і передусім за наявності донорської крові та її компонентів, – цитують у пресрелізі слова координаторки платформи Людмили Лінник.

За її словами, курс лікування для таких пацієнтів передбачає 10-50 процедур переливання крові.

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Експерти платформи зазначають, що завдяки своєчасному переливанню крові вдалося врятувати понад 960 дітей, які дістали поранення внаслідок збройної агресії.

У пресрелізі також ідеться про те, що щодня крові потребують деякі малюки в пологових будинках та їхні мами, діти, які постраждали в автомобільних аваріях.

При цьому кожна донація крові здатна врятувати життя трьох дітей, ідеться в повідомленні.