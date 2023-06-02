Понад 1 000 українських дітей з онкологічними діагнозами щороку потребують переливання крові. Про це повідомляють у своєму пресрелізі представники платформи ДонорUA.
– Рак у дітей виліковний у 90% випадків за умови своєчасної діагностики та якісно наданої допомоги, і передусім за наявності донорської крові та її компонентів, – цитують у пресрелізі слова координаторки платформи Людмили Лінник.
За її словами, курс лікування для таких пацієнтів передбачає 10-50 процедур переливання крові.
Експерти платформи зазначають, що завдяки своєчасному переливанню крові вдалося врятувати понад 960 дітей, які дістали поранення внаслідок збройної агресії.
У пресрелізі також ідеться про те, що щодня крові потребують деякі малюки в пологових будинках та їхні мами, діти, які постраждали в автомобільних аваріях.
При цьому кожна донація крові здатна врятувати життя трьох дітей, ідеться в повідомленні.