Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Новости

Популярная специя способна снижать нарушения памяти и обучения — исследование

5 февраля 2023, 11:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
корица
Источник: Pixabay

Группа ученых из Бирджандского университета медицинских наук в Иране провела обзор нескольких прошлых исследований, изучавших влияние корицы на когнитивные функции, и выяснила, что эта популярная специя предотвращает или снижает нарушения памяти и обучения.

По словам ученых, в обзор было включено 40 исследований на данную тематику, 33 из которых были проведены in vivo (т. е. с изучением реальных живых организмов. 

— Исследования in vivo показали, что использование корицы или ее компонентов может положительно повлиять на когнитивную функцию, — написали авторы в своей статье.

Читайте также:
спеціїУсиливают эффект лечения: названы четыре специи, которые помогают растворить тромбы

Из двух клинических исследований, проанализированных учеными, одно было проведено на подростках, другое — на преддиабетических взрослых до 60 лет. В первом исследовании подростков просили жевать жевательную резинку с корицей, а во втором предлагали 2 г корицы на белом хлебе.

Сейчас смотрят

Исследование на подростках дало положительные результаты, предполагая, что жевание резинки с корицей улучшает функцию памяти и снижает беспокойство.

Напротив, клиническое исследование взрослых с преддиабетическим состоянием не выявило значительных изменений когнитивной функции после употребления корицы.

В будущем этот обзор может вдохновить другие группы исследователей на дальнейшее изучение воздействия корицы на мозг, что потенциально может способствовать ее использованию для замедления когнитивных нарушений.

Источник
MedicalXpress
Теги
Мозок Наукові дослідження Пам’ять
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь