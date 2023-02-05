Группа ученых из Бирджандского университета медицинских наук в Иране провела обзор нескольких прошлых исследований, изучавших влияние корицы на когнитивные функции, и выяснила, что эта популярная специя предотвращает или снижает нарушения памяти и обучения.

По словам ученых, в обзор было включено 40 исследований на данную тематику, 33 из которых были проведены in vivo (т. е. с изучением реальных живых организмов.

— Исследования in vivo показали, что использование корицы или ее компонентов может положительно повлиять на когнитивную функцию, — написали авторы в своей статье.

Из двух клинических исследований, проанализированных учеными, одно было проведено на подростках, другое — на преддиабетических взрослых до 60 лет. В первом исследовании подростков просили жевать жевательную резинку с корицей, а во втором предлагали 2 г корицы на белом хлебе.

Сейчас смотрят Исследование на подростках дало положительные результаты, предполагая, что жевание резинки с корицей улучшает функцию памяти и снижает беспокойство. Напротив, клиническое исследование взрослых с преддиабетическим состоянием не выявило значительных изменений когнитивной функции после употребления корицы. В будущем этот обзор может вдохновить другие группы исследователей на дальнейшее изучение воздействия корицы на мозг, что потенциально может способствовать ее использованию для замедления когнитивных нарушений.

Источник MedicalXpress

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