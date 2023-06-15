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Спрос и предложение: в США управляющий моргом продавал части тел

15 июня 2023, 10:20
Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
смерть, труп, морг
Источник: Depositphotos

Федеральная прокуратура США заявила вчера, 14 июня, о том, что управляющему моргом Гарвардской медицинской школы в Арканзсе было предъявлено обвинение в продаже частей тел пожертвованных трупов. Покупателям разрешали приходить в морг, чтобы выбрать, какие части они хотят.

Стало известно, что менеджер был одним из семи человек, обвиненных в участии в преступной сети, которая покупала и продавала останки.

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По данным федеральной прокуратуры, с 2018 по 2022 годы заведующий моргом украл части трупов, которые были переданы в дар медицинской школе и препарированы, включая головы, мозг, кожу и кости, перед их запланированной кремацией.

Стало известно, что одним из покупателей была 44-летняя владелица магазина, который рекламирует в Instagram жутких кукол, странности и искусство из костей. По данным прокуратуры, в октябре 2020 года эта дама согласилась купить два вскрытых лица за $600.

В заявлении для сообщества Гарвардской медицинской школы деканы двух ведущих факультетов назвали вскрывшиеся факты отвратительным предательством.

Источник
NYT
Теги
Прокуратура розпродаж Смерть США
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