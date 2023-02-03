Дом престарелых в пригороде Де-Мойна, штат Айова, был оштрафован на $10 тыс. после того, как похоронное бюро обнаружило, что женщина, отправленная в крематорий в мешке для трупов, все еще жива.

Как сообщил в своем отчете Департамент инспекции и апелляций Айовы, 66-летняя женщина была объявлена мертвой в Центре специальной помощи для больных болезнью Альцгеймера Глен-Оукс в Урбандейле 3 января.

У женщины, чье имя не разглашается, была ранняя деменция, тревожность и депрессия. Она находилась в хосписе с 28 декабря.

Сейчас смотрят Читайте также: Остался с тремя детьми: британец рассказал в соцсети, как он переносит смерть жены от рака В сообщении говорится, что ее поместили в мешок для трупов на молнии и доставили в похоронное бюро, а затем в крематорий, где рабочие обнаружили, что она дышит и вызвали 911. Сотрудница Глен-Оукс, проработавшая 12-часовую смену и входившая в группу по уходу за женщиной, рассказала следователям, что впервые сообщила практикующей медсестре рано утром 3 января, что женщина не дышит и у нее нет пульса. Медсестра, которая ухаживала за женщиной всю ночь, также не смогла найти пульс. Она продолжала осматривать пациентку около пяти минут, прежде чем определила, что женщина умерла. После ложной смерти женщину отправили в больницу, где она дышала, но отвечать на вопросы не могла. Согласно отчету, беднягу в конечном итоге вернули в хоспис, где она скончалась 5 января.

Источник MedicalXpress

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