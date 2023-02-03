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Вирішили, що вже не дихає: в США живу пацієнтку хоспісу відправили в морг в мішку для трупів

3 Лютого 2023, 17:05
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смерть
Джерело: Depositphotos

Будинок у передмісті Де-Мойна, штат Айова, був оштрафований на $10 тис. після того, як похоронне бюро виявило, що жінка, відправлена в крематорій в мішку для трупів, все ще жива.

Як повідомив Департамент інспекції та апеляцій штату Айова у своєму звіті, 66-річна жінка була оголошена мертвою в Центрі спеціальної допомоги хворим на Альцгеймера Глен-Оукс в Урбандейлі 3 січня.

У жінки, чиє ім’я не розголошується, була рання деменція, тривожність і депресія. Вона перебувала в хоспісі з 28 грудня.

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У повідомленні йдеться, що її помістили в мішок для трупів на блискавці і доставили в похоронне бюро, а потім в крематорій, де робітники виявили, що вона дихає і викликали 911.

Співробітниця Глен-Оукс, яка пропрацювала 12-годинну зміну і входила в групу по догляду за жінкою, розповіла слідчим, що вперше повідомила практикуючій медсестрі рано вранці 3 січня, що жінка не дихає і у неї немає пульсу.

Медсестра, яка доглядала за жінкою всю ніч, також не змогла знайти пульс. Вона продовжувала оглядати пацієнтку близько п’яти хвилин, перш ніж визначила, що жінка померла.

Після помилкової смерті жінку відправили до лікарні, де вона дихала, але відповідати на запитання не могла. Згідно з повідомленням, бідолаху врешті повернули до хоспісу, де вона померла 5 січня.

Джерело
MedicalXpress
Теги
літні люди Медики Смерть хоспіс
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