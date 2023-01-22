Житель Великобритании, отец троих детей 41-летний Герайнт Джон рассказал в социальной сети, как он переносит смерть жены от рака. Как признается сам мужчина, он решил это сделать, чтобы помочь тем, кто переживает или готовится пережить потерю партнера.

— Когда в марте 2021 года у Деб диагностировали рак поджелудочной железы второй стадии, жизнь изменилась за одну ночь. На плечи легла огромная тяжесть… Я скучал по прошлому и жил в предвкушении горя. И это очень страшно, — вспоминает Герайнт.

По его словам, он встретил Дэб на концерте 2005 года, за три месяца она уволилась с работы в Ноттингеме, чтобы переехать к нему в Кардифф. В следующем году они поженились.

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Супруги родили троих детей — сейчас им 14, 12 и 8 лет. Впоследствии семья переехала в Лондон.

— Мы были неразлучны. Она была преданной мамой и источником вдохновения для детей, — рассказывает Герайнт.

Он говорит, что когда у Деб обнаружили онкологию, они мало знали о раке поджелудочной железы, поэтому не впадали в отчаяние.

Но потом Деб перенесла серьезную операцию по удалению органов, на которые могли распространиться метастазы. Затем последовали месяцы химиотерапии, а в конце августа ее перевели в хоспис, где 15 сентября она умерла.

Этот день мужчина помнит плохо. По его словам, сложнее всего было рассказать о случившемся детям. Он отмечает, что вернуться домой и увидеть вещи покойной было полным сюрреализмом.

Герайнт рассказывает, что в это Рождество семья не ставила елку, не обменивалась подарками, а отправилась в отпуск на Антигуа.

— Это не вылечило, но немного подлатало раны, – говорит Герайнт.

Что касается заботы о себе, то, по его словам, средством для снятия стресса оказался бокс. Визит к психологу за год до смерти Деб также был полезен и помог справиться с ожиданием неизбежного.

Еще одной сложностью может служить реакция других людей. Герайнт понимает, что людям может быть трудно подобрать правильные слова. Тогда следует показать им, что вам нужно. Он также советует не спрашивать у человека, пережившего тяжелую потерю, нужна ли ему помощь.

— Просто помоги. Если что-то готовишь, просто угости. Если хочешь взять детей на прогулку, просто приходи и бери детей, — говорит он.

Поскольку Деб умерла совсем недавно, Герайнту и детям нужно время, чтобы пережить события последних лет. Люди интересуются, не затаил ли он обиду на жизнь.

— Нет, этого нет. Напротив – я благодарен за то, что встретил и любил ее, — признается Герайнт.

Фото: Герайнт Джон