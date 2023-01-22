Житель Великої Британії, батько трьох дітей 41-річний Герайнт Джон розповів в соціальній мережі, як він переносить смерть дружини від раку. Як зізнається сам чоловік, він вирішив це зробити, щоб допомогти тим, хто переживає або готується пережити втрату партнера.

– Коли у березні 2021 року у Деб діагностували рак підшлункової залози другої стадії, життя змінилося за одну ніч. На плечі лягла величезна тяжкість… Я сумував за минулим і жив у передчутті горя. І це дуже страшно, – згадує Герайнт.

За його словами, він зустрів Деб на концерті 2005 року, за три місяці вона звільнилася з роботи в Ноттінгемі, щоб переїхати до нього в Кардіфф. Наступного року вони одружилися.

Зараз дивляться

Подружжя народило трьох дітей – зараз їм 14, 12 і 8 років. Згодом сім’я переїхала в Лондон.

– Ми були нерозлучні. Вона була відданою мамою і джерелом натхнення для дітей, – розповідає Герайнт.

Він каже, що коли у Деб виявили онкологію, вони мало знали про рак підшлункової залози, тому не впадали у відчай.

Але потім Деб перенесла серйозну операцію з видалення органів, на які могли поширитися метастази. Потім послідували місяці хіміотерапії, а наприкінці серпня її перевели до хоспісу, де вона померла 15 вересня.

Цей день чоловік пам’ятає погано. За його словами, найскладніше було розповісти про те, що трапилося дітям. Він зазначає, що повернутися додому і побачити речі покійної було повним сюрреалізмом.

Герайнт розповідає, що цього Різдва родина не ставила ялинку, не обмінювалася подарунками, а вирушила у відпустку на Антигуа.

– Це не вилікувало, але трохи підлатало рани, – каже Герайнт.

Що стосується турботи про себе, то, за його словами, засобом для зняття стресу виявився бокс. Візит до психолога за рік до смерті Деб також був корисним і допоміг впоратися з очікуванням неминучого.

Ще однією складністю може служити реакція інших людей. Герайнт розуміє, що людям може бути важко знайти правильні слова. Тоді слід показати їм, що вам потрібно. Він також радить не питати у людини, яка пережила важку втрату, чи потрібна їй допомога.

– Просто допоможи. Якщо щось готуєш, просто пригости. Якщо хочеш взяти дітей на прогулянку, просто приходь і бери дітей, – каже він.

Оскільки Деб померла зовсім недавно, Герайнту та дітям потрібен час, щоб пережити події останніх років. Люди цікавляться, чи не затаїв він образу на життя.

– Ні, цього немає. Навпаки – я вдячний за те, що зустрів і любив її, – зізнається Герайнт.

Фото: Герайнт Джон