Команда вчених Гарвардської медичної школи розробила новий спосіб перетворення ракових клітин в потужні протиракові агенти. Йдеться про новий підхід до клітинної терапії для усунення існуючих пухлин і тренування імунної системи для запобігання рецидивам раку.

Як повідомляється, команда випробувала вакцину, що вбиває рак, подвійної дії на вдосконаленій мишачій моделі смертельної гліобластоми мозку і отримала багатообіцяючі результати.

Зараз дивляться

– Наша команда переслідувала просту ідею: взяти ракові клітини і перетворити їх на вбивці раку і вакцини, – зазначив директор Центру стовбурових клітин і трансляційної імунотерапії (CSTI) Халід Шах.

За його словами, використовуючи генну інженерію, вчені переробили ракові клітини для розробки терапевтичного засобу, який вбиває пухлину та стимулює імунну систему знищувати первинні пухлини та запобігати раку.

Наша мета – застосувати інноваційний підхід, щоб розробити терапевтичну вакцину, що вбиває рак, і яка в кінцевому підсумку матиме довгостроковий вплив на медицину, констатують вчені.