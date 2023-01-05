Команда ученых Гарвардской медицинской школы разработала новый способ превращения раковых клеток в мощные противораковые агенты. Речь идет о новом подходе к клеточной терапии для устранения существующих опухолей и тренировки иммунной системы для предотвращения рецидивов рака.

Сообщается, что команда испытала свою убивающую рак вакцину двойного действия на продвинутой мышиной модели смертельной глиобластомы головного мозга и получила многообещающие результаты.

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— Наша команда преследовала простую идею: взять раковые клетки и превратить их в убийцы рака и вакцины, — отметил директор Центра стволовых клеток и трансляционной иммунотерапии (CSTI) Халид Шах.

По его словам, используя генную инженерию, ученые перепрофилировали раковые клетки для разработки терапевтического средства, которое убивает опухоль и стимулирует иммунную систему уничтожать первичные опухоли и предотвращать рак.

Наша цель — применить инновационный подход, чтобы разработать терапевтическую, убивающую рак вакцину, которая в конечном итоге окажет долгосрочное влияние на медицину, констатируют ученые.