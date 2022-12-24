Однією з основних причин смертності у світі є онкологічні захворювання. Як стверджує ВООЗ, найпоширенішими є рак молочних залоз, легенів, товстої та прямої кишки, простати, шкіри та шлунка.

За даними МОЗ, на початок 2022 року в Україні нараховувалося 1,1 млн онкохворих. Найбільша кількість нових випадків припадає на колоректальний рак.

Існують і гендерні особливості у чоловіків найпоширенішими є рак простати і легень, а у жінок — рак молочної залози.

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Найефективнішою профілактикою раку є скринінгові програми.

Скринінгові тести виявляють передракові стани або дуже ранні прояви онкологічного захворювання. У таких випадках з’являється можливість або усунути причину раку, наприклад, папіломавірусну інфекцію або провести радикальне лікування.

Ефективними скринінговими тестами є такі, що:

виявляють передраковий стан

виявляють рак на ранній, доклінічній стадії

зменшують ймовірність померти від раку для тих, хто регулярно проходить обстеження,

має більше потенційних переваг, аніж шкоди.

Можлива шкода скринінгових тестів включає кровотечу чи інші фізичні пошкодження, хибнопозитивні або хибнонегативні результати тестів, а також гіпердіагностику — виявлення станів, які хибно трактуються показаннями до оперативного лікування, хоча насправді не є небезпечними.

Найефективніші тести

Декілька скринінгових тестів на рак вважаються ефективними та рекомендуються експертами.

Скринінг раку шийки матки. Тести на папіломавірус людини (ВПЛ) і ПАП. Запобігають захворюванню: вони дають змогу виявити аномальні клітини та вилікувати їх до того, як ті стануть раковими.

Тестування рекомендують проводити з 21 до 65 років для жінок, які проходять регулярний належний скринінг і не мають іншого ризику раку шийки матки.

Скринінг колоректального раку. Знижують ризик смерті від колоректального раку. Окрім виявлення захворювання на ранніх стадіях, колоноскопія та сигмоїдоскопія є найбільш ефективними способами профілактики захворювання.

Рекомендують проходити людям із середнім ризиком колоректального раку у віці від 45 або від 50 до 75 років.

Скринінг раку молочної залози. Мамографія знижує смертність від раку молочної залози серед жінок віком від 40 до 74 років, особливо у віці від 50 до 69 років. Зазвичай рекомендовано починати скринінг у віці 50 років для жінок із середнім ризиком захворювання.

Скринінг раку легенів. Низькодозова спіральна комп’ютерна томографія (різновид КТ) знижує смертність від раку легенів серед завзятих курців. Обстеження рекомендоване для нинішніх або колишніх затятих курців у віці від 50 до 80 років.

Тести для людей з підвищеним ризиком. Можуть бути запропоновані людям, які мають підвищений ризик певних видів раку.

Аналіз крові на альфа-протеїн. Іноді використовується разом з ультразвуковим дослідженням печінки, щоб виявити рак печінки на ранніх стадіях у людей з високим ризиком захворювання.

МРТ молочної залози. Часто використовують для жінок, які є носіями шкідливої мутації в гені BRCA1 або BRCA2. Ці мутації збільшують ризик раку молочної залози, а також інших видів раку.

Тест CA-125. Аналіз крові, який часто проводять разом із трансвагінальним ультразвуковим дослідженням, використовують для раннього виявлення раку яєчників, особливо у жінок із підвищеним ризиком захворювання.

Огляд молочних залоз. Звичайне обстеження грудей медичними працівниками (клінічний огляд молочних залоз) або самими жінками (самообстеження молочних залоз) не призвело до зниження смертності від раку молочної залози.

Однак, якщо жінка або її лікар помічають ущільнення або іншу незвичайну зміну в грудях, необхідно провести мамографію.

Мультитести на виявлення раку. Тести на виявлення багатьох ракових захворювань (MCD) вимірюють біологічні сигнали в рідинах організму, які можуть виділятися раковими клітинами. Їх ще називають біомаркери або пухлинні маркери. Залежно від того, які сигнали вимірює тест MCD, він може виявити кілька різних типів раку.

Тест на ПСА. Аналіз крові на простатоспецифічний антиген (ПСА) часто використовується разом із пальцевим ректальним дослідженням для скринінгу раку простати. Однак експерти не рекомендують звичайне тестування на ПСА для більшості чоловіків, оскільки багато видів раку передміхурової залози, виявлених за допомогою тестування на ПСА, не є смертельними. А раннє виявлення та лікування ракових захворювань, виявлених за допомогою ПСА, не знижує ймовірність смерті від раку простати.

Обстеження шкіри. Лікарі часто рекомендують людям із ризиком раку шкіри звертатися до фахівця. Не доведено, що такі обстеження знижують ризик смерті від раку шкіри. Крім того, вони можуть призвести до надмірного лікування.

Водночас варто стежити за змінами на шкірі, як нова родимка або зміна наявної родимки, і негайно повідомляти про це свого лікаря.

Трансвагінальне УЗД. Обстеження, що візуалізує яєчники і матку, іноді використовується для жінок із підвищеним ризиком раку яєчників або раку ендометрія (при синдром Лінча). Але не було доведено, що воно зменшує смертність від будь-якого раку.

Віртуальна колоноскопія. Дає змогу оглянути товсту і пряму кишки ззовні. Не доведено, що така колоноскопія знижує смертність від колоректального раку та може виявити можливі проблеми за межами товстої кишки. Це обстеження можна рекомендувати, якщо це єдиний скринінговий тест на колоректальний рак, який людина вважає прийнятним.

Аби зрозуміти найкращий для вас план скринінгу, обговоріть з лікарем такі питання. Зазвичай, береться до уваги багато факторів понад незмінні умови, на кшталт, віку та статі. Зокрема, сімейна історія, перенесені захворювання, шкідливі звички тощо.

Джерело: Олег Швець