Одной из основных причин смертности в мире онкологические заболевания. Как утверждает ВОЗ, наиболее распространен рак молочных желез, легких, толстой и прямой кишки, простаты, кожи и желудка.

По данным Минздрава, на начало 2022 года в Украине насчитывалось 1,1 млн онкобольных. Наибольшее количество новых случаев приходится на колоректальный рак.

Существуют и гендерные особенности: у мужчин наиболее распространены рак простаты и легких, а у женщин — рак молочной железы.

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Эффективной профилактикой рака являются скрининговые программы.

Скрининговые тесты выявляют предраковые состояния или ранние проявления онкологического заболевания. В таких случаях появляется возможность либо устранить причину рака, например папилломавирусную инфекцию, либо провести радикальное лечение.

Эффективными скрининговыми тестами являются:

выявляют предраковое состояние

выявляют рак на ранней, доклинической стадии

уменьшают вероятность умереть от рака для тех, кто регулярно проходит обследование,

имеет больше потенциальных преимуществ, чем ущерб.

Возможный вред скрининговых тестов включает кровотечение или другие физические повреждения, ложноположительные или ложноотрицательные результаты тестов, а также гипердиагностику — выявление состояний, которые ошибочно трактуются показаниями к оперативному лечению, хотя на самом деле не опасны.

Самые эффективные тесты

Несколько скрининговых тестов на рак считаются эффективными и рекомендуются экспертами.

Скрининг рака шейки матки. Тесты на папилломавирус человека (ВПЧ) и ПАП. Предотвращают заболевание: они позволяют выявить аномальные клетки и вылечить их до того, как они станут раковыми.

Тестирование рекомендуют проводить с 21 до 65 лет для женщин, проходящих регулярный надлежащий скрининг и не имеющих иного риска рака шейки матки.

Скрининг колоректального рака. Снижают риск смерти от колоректального рака. Кроме выявления заболевания на ранних стадиях, колоноскопия и сигмоидоскопия являются наиболее эффективными способами профилактики заболевания.

Рекомендуют проходить людям со средним риском колоректального рака в возрасте от 45 или от 50 до 75 лет.

Скрининг рака молочной железы. Маммография снижает смертность от рака молочной железы среди женщин в возрасте от 40 до 74 лет, особенно в возрасте от 50 до 69 лет. Обычно рекомендуется начинать скрининг в возрасте 50 лет для женщин со средним риском заболевания.

Скрининг рака легких. Низкодозная спиральная компьютерная томография (разновидность КТ) снижает смертность от рака легких среди упорных курильщиков. Обследование рекомендовано для нынешних или бывших ярых курильщиков в возрасте от 50 до 80 лет.

Тесты для людей с повышенным риском. Могут быть предложены людям с повышенным риском определенных видов рака.

Анализ крови на альфа-протеин. Иногда используется вместе с ультразвуковым исследованием печени, чтобы выявить рак печени на ранних стадиях у людей с высоким риском заболевания.

МРТ молочной железы. Часто используют для женщин, являющихся носителями вредной мутации в гене BRCA1 или BRCA2. Эти мутации повышают риск рака молочной железы, а также других видов рака.

Тест CA-125. Анализ крови, часто проводимый вместе с трансвагинальным ультразвуковым исследованием, используют для раннего выявления рака яичников, особенно у женщин с повышенным риском заболевания.

Обзор молочных желез. Обычное обследование груди медицинскими работниками (клинический осмотр молочных желез) или самими женщинами (самообследование молочных желез) не привело к снижению смертности от рака молочной железы.

Однако если женщина или ее врач замечают уплотнение или иное необычное изменение в груди, необходимо провести маммографию.

Мультитесты для выявления рака. Тесты для выявления многих раковых заболеваний (MCD) измеряют биологические сигналы в жидкостях организма, которые могут выделяться раковыми клетками. Их еще называют биомаркеры или опухолевые маркеры. В зависимости от того, какие сигналы измеряет тест MCD, он может обнаружить несколько разных типов рака.

Тест на ПСА. Анализ крови на простатоспецифический антиген (ПСА) часто используется вместе с ректальным пальцевым исследованием для скрининга рака простаты. Однако эксперты не рекомендуют обычное тестирование на ПСА для большинства мужчин, поскольку многие виды рака предстательной железы, выявленные с помощью тестирования на ПСА, не являются смертельными. Раннее же выявление и лечение раковых заболеваний, выявленных с помощью ПСА, не снижает вероятность смерти от рака простаты.

Обследование кожи. Врачи часто рекомендуют людям с риском рака кожи обращаться к специалисту. Не доказано, что такие исследования снижают риск смерти от рака кожи. Кроме того, они могут привести к чрезмерному лечению.

В то же время следует следить за изменениями на коже, как новая родинка или смена имеющейся родинки, и немедленно сообщать об этом своему врачу.

Трансвагинальное УЗИ. Обследование, которое визуализирует яичники и матку, иногда используется для женщин с повышенным риском рака яичников или рака эндометрия (при синдроме Линча). Но не было доказано, что оно уменьшает смертность от рака.

Виртуальная колоноскопия. Позволяет осмотреть толстую и прямую кишки извне. Не доказано, что колоноскопия снижает смертность от колоректального рака и может выявить возможные проблемы за пределами толстой кишки. Это обследование можно рекомендовать, если это единственный скрининговый тест на колоректальный рак, который считает приемлемым.

Чтобы понять какой план скрининга самый лучший для вас, обратитесь к врачу. Как правило, принимается во внимание многие факторы сверх постоянных условий, вроде возраста и пола. В частности, семейная история, перенесенные заболевания, вредные привычки и т.д.

Источник: Олег Швец