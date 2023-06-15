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Попит і пропозиція: у США керуючий моргом продавав частини тіл

15 Червня 2023, 10:20
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
смерть, труп, морг
Джерело: Depositphotos

Федеральна прокуратура США заявила вчора, 14 червня, про те, що керівнику моргу Гарвардської медичної школи в Арканзсі висунули обвинувачення в продажу частин тіл пожертвуваних трупів. Покупцям дозволяли приходити в морг, щоб вибрати, які частини вони хочуть.

Стало відомо, що менеджер був однією із семи осіб, обвинувачених в участі в злочинній мережі, яка купувала і продавала останки.

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За даними федеральної прокуратури, з 2018 по 2022 роки завідувач моргу вкрав частини трупів, які були передані в дар медичній школі і препаровані, включно з головами, мозком, шкірою і кістками, перед їхньою запланованою кремацією.

Стало відомо, що одним із покупців була 44-річна власниця магазину, який рекламує в Instagram моторошних ляльок, дивацтва і мистецтво з кісток. За даними прокуратури, у жовтні 2020 року ця пані погодилася купити два препаровані обличчя за $600.

У заяві для спільноти Гарвардської медичної школи декани двох провідних факультетів назвали факти, що розкрилися, огидною зрадою.

Джерело
NYT
Теги
Прокуратура розпродаж Смерть США
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