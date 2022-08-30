Специалисты больницы Св. Николая Первого медицинского объединения Львова успешно прооперировали сложнейший порок сердца у двухлетнего ребенка из Новой Каховки.

Об этом сотрудники клиники написали на своей странице в Facebook.

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— Захарчик из Новой Каховки, которую войска РФ захватили в первый день полномасштабного вторжения. Четыре месяцев с мамой и старшими братиком и сестренкой они жили в оккупации, а 1 июля наконец смогли выехать на подконтрольную Украине территорию, — пишут медики.

По их словам, одной из причин покинуть дом был диагноз Захара, о котором семья узнала, когда малышу едва исполнился месяц.

Речь идет о частичной атриовентикулярной коммуникации — это отверстие в перепонке между камерами сердца и неправильно развитый митральный клапан. Это приводит к тому, что кровь циркулирует неправильно, перегружая легкие.

Отмечается, что в раннем возрасте этот изъян ребенка не беспокоит, но если его не устранить, грозит тяжелой сердечной недостаточностью.

Чтобы Захарчик быстрее восстановился после вмешательства, делать его решили неклассическим способом — боковой торакотомией: вместо разреза грудной клетки, сделали маленький разрез между ребрами. Через него устранили дефект легочной артерии и сделали пластику клапана.

Операция прошла успешно. Уже на следующий день ребенка из реанимации перевели к маме в палату, а через три дня – выписали пока, правда, во временное пристанище семьи.

Верим, что с помощью наших ВСУ семья вскоре вернется и в родной дом – в украинскую Новую Каховку, уверены медики.

Источник: Первое медобъединение Львова