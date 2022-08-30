Фахівці лікарні Св.Миколая Першого медичного об’єднання Львова успішно прооперували складний порок серця у дворічної дитини з Нової Каховки.

Про це співробітники клініки написали на своїй сторінці в Facebook.

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– Захарчик з Нової Каховки, яку війська РФ захопили в перший день повномасштабного вторгнення. Чотири місяці з мамою і старшими братиком і сестричкою вони жили в окупації, а 1 липня нарешті змогли виїхати на підконтрольну Україні територію, – пишуть медики.

За їхніми словами, однією з причин покинути будинок був діагноз Захара, про який сім’я дізналася, коли малюкові ледь виповнився місяць.

Йдеться про часткову атріовентикулярної комунікації – це отвір в перетинці між камерами серця і неправильно розвинений мітральний клапан. Це призводить до того, що кров циркулює неправильно, перевантажуючи легені.

Відзначається, що в ранньому віці ця вада дитину не турбує, але якщо її не усунути, загрожує важкою серцевою недостатністю.

Щоб Захарчик швидше відновився після втручання, робити його вирішили некласичним способом – бічною торакотомією: замість розрізу грудної клітини, зробили маленький розріз між ребрами. Через нього усунули дефект легеневої артерії і зробили пластику клапана.

Операція пройшла успішно. Вже наступного дня дитину з реанімації перевели до мами в палату, а через три дні – виписали поки, правда, у тимчасовий притулок сім’ї.

Віримо, що за допомогою наших ЗСУ сім’я незабаром повернеться і в рідний дім – в українську Нову Каховку, впевнені медики.

Джерело: Перше медоб’єднання Львова