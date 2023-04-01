10 лет она разыскивала и возвращала родным тела погибших военных и гражданских, а нынче сама оказалась в шаге от смерти.

Лариса Борисенко — кинолог и руководитель поисково-спасательного отряда Антарес вместе с напарником — 19-летним Вячеславом подорвалась на растяжке в Харьковской области. Во время миссии, которая должна была длиться месяц, специалисты работали на деоккупированной территории и должны были найти тела павших воинов.

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От смерти группу спасло только чудо, говорят медики. Собака уцелела, а Вячеслав получил ранение средней тяжести, а вот Ларису в днепровскую больницу доставили в коме. Медики не давали ей ни единого шанса.

Лариса уже при сознании и улыбается – а еще несколько дней назад бригады лучших медиков буквально боролись за ее жизнь.

– Я уже потом лежала на земле и помню, что было очень больно, ребята из нашей группы накладывали турникеты, – рассказала Лариса Борисенко.

С большой кровопотерей женщину эвакуировали в Днепр. Дышать Лариса могла только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких, а специальное лекарство поддерживало пульс, сердцебиение и давление. Врачи не давали никаких прогнозов – ей перелили три литра крови.

— Внутреннее кровотечение, гемоглобин – 17, масса осколки по всему телу, а главное – сотрясение мозга. Остаются осколки, которые поразили сосуды, наши врачи еще будут спасать и конечности, но самый тяжелый период закончился, — рассказал врач Сергей.

По словам самой Ларисы, ее стальная выдержка сделала свое. Она рассказала о своей работе:

— Нас привлекают к поиску павших наших воинов и тех, кто не с миром к нам пришел – их тоже поднимаем, потому что это обменный фонд, а мы нормальные люди с точки зрения международного гуманитарного права.

Миссия на деоккупированных территориях Харьковщины должна была длиться месяц. Поработать успели всего несколько дней. Но этого хватило, чтобы найти и вернуть родным тело одного погибшего героя.

— Я должна вернуться, потому что у нас есть уникальные собаки, с уникальным потенциалом, мы разработали свою программу подготовки. 10 лет своей жизни я считаю смыслом своей жизни, – сказала Борисенко.

Оптимистичные прогнозы дают медики Ларисе. Женщина мечтает обнять свою овчарку Беши, которая чудом уцелела и сейчас ждет хозяйку дома.

Источник: Единые новости