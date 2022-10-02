Китайский корреспондент одного из ведущих изданий США рассказала о том, как люди в Китае пытаются выживать в условиях жесточайших ограничений, обусловленных правительственной политикой нулевого Covid-19.

— По мере того, как остальной мир с каждым днем снимает все больше ограничений, правила Китая становятся все более укоренившимися, — отмечает журналист.

По ее словам, люди планируют обеденные перерывы в соответствии с графиками прохождения обязательных тестов, ездят на работу так, чтобы свести к минимуму количество контрольно-пропускных пунктов по пути.

И при этом всегда присутствует ощущение возможной катастрофы, вызванное опытом Шанхая и других городов, где внезапные блокировки оставили жителей без еды и лекарств.

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— Тем не менее, политика действует так долго и с такими незначительными признаками смягчения, что навигация по ней кажется если не нормальной, то по крайней мере рутинной, — признается журналистка.

По ее словам, она знает, какой пункт тестирования, расположенный рядом с домом, дает результаты быстрее всего, и какой бакалейщик не проверяет, зарегистрировали ли вы свое посещение для отслеживания контактов в будущем.

— Разрушительное становится типичным для когда-то невообразимой реальности. Пандемия навязала новые ритуалы по всему миру, но в Китае крайности делают этот процесс еще более тревожным.

По словам корреспондента, Китай при нулевом Covid-19 представляет собой сеть цифровых кодов. На входе в каждое общественное место — рестораны, жилые комплексы, даже общественные туалеты — есть распечатанный QR-код, который люди должны отсканировать с помощью своих телефонов, чтобы зарегистрировать свое посещение.

У каждого также есть личный код здоровья, который использует результаты тестов и историю местоположений для присвоения цвета. Зеленый — все хорошо. Желтый или красный — вас могут отправить на карантин.

— Некоторые особенности Китая эпохи Covid-19 являются свидетельством человеческого творчества, — отмечает журналист.

Так, по ее словам, библиотека Гуанчжоу предлагает машины для стерилизации книг, которые выглядят как высокотехнологичные холодильники.

Производители средств индивидуальной защиты разработали индивидуальные блоки кондиционирования воздуха, которые наполняют защитные костюмы медицинских работников прохладным воздухом, пока они проводят многочасовые массовые испытания.

Довольно распространены зоны временного карантина, куда любой человек, находящийся в общественном месте, которое считается потенциально опасным, может быть помещен до тех пор, пока не прибудет медицинская помощь.

Некоторые зоны представляют собой палатки в вестибюлях зданий, или уголки со складными стульями, или огороженную веревкой секцию под открытым небом.

— Избежать бесконечных испытаний можно, если просто никуда не ходить, — констатирует журналист.

По ее словам, для многих китайцев последние несколько лет пандемии всколыхнули спектр эмоций от гнева до разочарования и горя. Но первое слово, которое многие люди называют, это беспомощность.

Китайский интернет — бесконечный резервуар черного юмора о правилах Covid-19. К примеру, когда жители города Чэнду опустошили продуктовые магазины перед общегородским карантином, пользователи социальных сетей разместили плакаты о том, что власти объявили праздник покупок в стиле Черной пятницы.

— Не позволяйте затяжной эпидемии и экономическому спаду заставить вас отказаться от своих мечтаний или понизить свои ожидания, — написал профессор Лао Дунъянь.

И подчеркнул, что нужно приспосабливаться и адаптироваться к внешней среде, но не такой чудовищной ценой.