Согласно исследованию, влияние пандемии Covid могло быть настолько глубоким, что изменило характер людей.

Ранее психологам не удавалось найти связь между коллективными стрессовыми событиями, такими как землетрясения или ураганы, и изменением личности. Однако что-то в пережитых потерях или просто в длительной социальной изоляции в связи с пандемией, похоже, оказало влияние.

— Молодые люди стали более склонными к стрессу, менее склонными к сотрудничеству и доверию, а также менее сдержанными и ответственными, — говорят авторы исследования под руководством профессора Анджелины Сутин.

Сутин и ее коллеги использовали оценки личности 7 109 человек, участвовавших в онлайн-исследовании Понимание Америки, которое повторялось в разное время до и во время пандемии. Участникам был предложен широко используемый личностный тест, который измеряет пять черт — невротизм, экстраверсию, открытость, покладистость и добросовестность.

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Участники в возрасте от 18 до 109 лет сдавали тесты до пандемии, в начале и в конце пандемии, в среднем по три теста на участника.

Во время первой фазы пандемии (с марта по декабрь 2020 г.) личность была относительно стабильной, лишь с небольшим снижением невротизма по сравнению с периодом до пандемии. Авторы предположили, что это может быть связано с тем, что Covid обеспечивает чувство беспокойства и снижает вероятность того, что люди будут винить себя.

Исследование показало, что снижение невротизма исчезло ко второй половине пандемии (2021-2022 гг.) и сменилось снижением экстраверсии, открытости, доброжелательности и добросовестности по сравнению с личностью до пандемии.

— Хотя пандемия была стрессом для всех, она нарушила нормативные задачи юношеской взрослой жизни, такие как учеба и переход в рабочую силу, а также желание быть общительным и развивать отношения, — сказала Сутин.

Исследователи продолжат наблюдение за группой, чтобы увидеть, являются ли изменения личности временными или более продолжительными.