Згідно з дослідженням, вплив пандемії Covid міг бути настільки глибоким, що змінило характер людей.

Раніше психологам не вдавалося знайти зв’язок між колективними стресовими подіями, такими як землетруси чи урагани, та зміною особистості. Однак щось у пережитих втратах або просто у тривалій соціальній ізоляції у зв’язку з пандемією, схоже, вплинуло.

– Молоді люди стали більш схильними до стресу, менш схильними до співпраці та довіри, а також менш стриманими та відповідальними, – кажуть автори дослідження під керівництвом професора Анджеліни Сутін.

Сутін та її колеги використали оцінки особистості 7 109 осіб, які брали участь в онлайн-дослідженні Розуміння Америки, яке повторювалося у різний час до та під час пандемії. Учасникам було запропоновано широко використовуваний особистісний тест, який вимірює п’ять рис — невротизм, екстраверсію, відкритість, поступливість та сумлінність.

Зараз дивляться

Учасники віком від 18 до 109 років складали тести до пандемії, на початку та наприкінці пандемії, в середньому по три тести на учасника.

Під час першої фази пандемії (з березня по грудень 2020 р.) особистість була відносно стабільною лише з невеликим зниженням невротизму в порівнянні з періодом до пандемії. Автори припустили, що це може бути пов’язане з тим, що Covid забезпечує почуття занепокоєння та знижує ймовірність того, що люди будуть звинувачувати себе.

Дослідження показало, що зниження невротизму зникло до другої половини пандемії (2021-2022 рр.) та змінилося зниженням екстраверсії, відкритості, доброзичливості та сумлінності порівняно з особистістю до пандемії.

– Хоча пандемія була стресом для всіх, вона порушила нормативні завдання юнацького дорослого життя, такі як навчання та перехід у робочу силу, а також бажання бути товариським та розвивати стосунки, – сказала Сутін.

Дослідники продовжать спостереження за групою, щоб побачити, чи є зміни особистості тимчасовими чи тривалішими.