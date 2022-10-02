Китайський кореспондент одного з провідних видань США розповіла про те, як люди в Китаї намагаються виживати в умовах найжорстокіших обмежень, обумовлених урядовою політикою нульового Covid-19.

– У міру того, як решта світу з кожним днем знімає все більше обмежень, правила Китаю стають все більш вкоріненими, – зазначає журналіст.

За її словами, люди планують обідні перерви відповідно до графіків проходження обов’язкових тестів, їздять на роботу так, щоб звести до мінімуму кількість контрольно-пропускних пунктів по дорозі.

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І при цьому завжди присутнє відчуття можливої катастрофи, викликане досвідом Шанхаю та інших міст, де раптові блокування залишили жителів без їжі і ліків.

– Проте, політика діє так довго і з такими незначними ознаками пом’якшення, що навігація по ній здається якщо не нормальною, то принаймні рутинною, – зізнається журналістка.

За її словами, вона знає, який пункт тестування, розташований поруч з будинком, дає результати найшвидше, і який бакалійник не перевіряє, чи зареєстрували ви своє відвідування для відстеження контактів в майбутньому.

– Руйнівне стає типовим для колись неймовірної реальності. Пандемія нав’язала нові ритуали по всьому світу, але в Китаї крайнощі роблять цей процес ще більш тривожним.

За словами кореспондента, Китай при нульовому Covid-19 являє собою мережу цифрових кодів. На вході в кожне громадське місце – ресторани, житлові комплекси, навіть громадські туалети — є роздрукований QR-код, який люди повинні відсканувати за допомогою своїх телефонів, щоб зареєструвати своє відвідування.

У кожного також є особистий код здоров’я, який використовує результати тестів і історію місцезнаходжень для присвоєння кольору. Зелений – все добре. Жовтий або червоний – вас можуть відправити на карантин.

– Деякі особливості Китаю епохи Covid-19 є свідченням людської творчості, – зазначає журналіст.

Так, за її словами, бібліотека Гуанчжоу пропонує машини для стерилізації книг, які виглядають як високотехнологічні холодильники.

Виробники засобів індивідуального захисту розробили індивідуальні блоки кондиціонування повітря, які наповнюють захисні костюми медичних працівників прохолодним повітрям, поки вони проводять багатогодинні масові випробування.

Досить поширені зони тимчасового карантину, куди будь-яка людина, що знаходиться в громадському місці, яке вважається потенційно небезпечним, може бути поміщена до тих пір, поки не прибуде медична допомога.

Деякі зони являють собою намети в вестибюлях будівель, або куточки зі складними стільцями, або обгороджену мотузкою секцію під відкритим небом.

– Уникнути нескінченних випробувань можна, якщо просто нікуди не ходити, – констатує журналіст.

За її словами, для багатьох китайців останні кілька років пандемії сколихнули спектр емоцій від гніву до розчарування і горя. Але перше слово, яке багато людей називають, це безпорадність.

Китайський інтернет – нескінченний резервуар чорного гумору про правила Covid-19. Наприклад, коли жителі міста Ченду спустошили продуктові магазини перед загальноміським карантином, користувачі соціальних мереж розмістили плакати про те, що влада оголосила свято покупок в стилі чорної п’ятниці.

– Не дозволяйте затяжній епідемії та економічному спаду змусити вас відмовитися від своїх мрій або знизити свої очікування, — написав професор Лао Дун’янь.

І підкреслив, що потрібно пристосовуватися і адаптуватися до зовнішнього середовища, але не такою жахливою ціною.