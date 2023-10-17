Как сообщили в Минздраве, по состоянию на середину октября 2023 года в Украине уже удалось восстановить 823 объекта медучреждений. Из них 410 — полностью и еще 413 частично.

По информации ведомства, больше всего восстановленных медучреждений – в Николаевской, Днепропетровской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.

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— Из государственного бюджета выделена субвенция в местные в сумме более 850 млн грн на восстановление 9 медицинских учреждений в Киевской области, — отметил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В Минздраве напомнили, что всего за более чем 19 месяцев полномасштабной войны враг повредил 1 449 объектов медучреждений и еще 190 разрушил полностью и восстановлению они не подлежат.

Фото: Минздрав