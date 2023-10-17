а середину жовтня 2023 року в Україні вже вдалося відновити 823 медзаклади. Із них 410 – повністю та ще 413 частково, повідомили в МОЗ.

За інформацією відомства, найбільше відновлених медзакладів – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

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– З державного бюджету виділено субвенцію до місцевих у сумі понад 850 млн грн на відновлення 9 медичних закладів у Київській області, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ нагадали, що загалом за понад 19 місяців повномасштабної війни ворог пошкодив 1 449 медзакладів і ще 190 зруйнував повністю.

Фото: МОЗ