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Постраждали внаслідок війни: в Україні повністю відновили понад 400 медзакладів

17 Жовтня 2023, 17:57
Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
лікарня

а середину жовтня 2023 року в Україні вже вдалося відновити 823 медзаклади. Із них 410 – повністю та ще 413 частково, повідомили в МОЗ.

За інформацією відомства, найбільше відновлених медзакладів – у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

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– З державного бюджету виділено субвенцію до місцевих у сумі понад 850 млн грн на відновлення 9 медичних закладів у Київській області, – зазначив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

У МОЗ нагадали, що загалом за понад 19 місяців повномасштабної війни ворог пошкодив 1 449 медзакладів і ще 190 зруйнував повністю.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні Лікарні статистика
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