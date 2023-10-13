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МОЗ збільшило перелік фахівців, які можуть здійснювати переливання крові

13 Жовтня 2023, 14:35
Ольга Боднарчук редактор
МОЗ збільшило перелік фахівців, які можуть здійснювати переливання крові
Джерело: Unsplash

У Міністерстві охорони здоров’я розширили список фахівців, які можуть проводити трансфузію – переливання крові. Перелік медиків збільшився на 26 спеціальностей.

Раніше, за кваліфікаційними характеристиками, переливати кров було дозволено тільки анестезіологам та трансфузіологам.

Наразі процедуру можуть проводити хірурги, травматологи, комбустіологи та інші, хто має відповідні навички. Додаткового навчання медикам для переливання крові проходити не потрібно.

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Зміни дадуть змогу переливати кров фахівцям, які служать у Збройних силах України, без втрат часу.

Раніше у МОЗ надали дозвіл переливати кров військовим на фронті, на догоспітальному етапі без медичної освіти, якщо ті пройшли спеціальне навчання.

Джерело
МОЗ
Теги
донор донор крові Медики МОЗ
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