У Міністерстві охорони здоров’я розширили список фахівців, які можуть проводити трансфузію – переливання крові. Перелік медиків збільшився на 26 спеціальностей.

Раніше, за кваліфікаційними характеристиками, переливати кров було дозволено тільки анестезіологам та трансфузіологам.

Наразі процедуру можуть проводити хірурги, травматологи, комбустіологи та інші, хто має відповідні навички. Додаткового навчання медикам для переливання крові проходити не потрібно.

Зараз дивляться

Зміни дадуть змогу переливати кров фахівцям, які служать у Збройних силах України, без втрат часу.

Раніше у МОЗ надали дозвіл переливати кров військовим на фронті, на догоспітальному етапі без медичної освіти, якщо ті пройшли спеціальне навчання.