В Министерстве здравоохранения расширили список специалистов, которые могут проводить трансфузию — переливание крови. Перечень медиков увеличился на 26 специальностей.

Ранее, по квалификационным характеристикам, переливать кровь было разрешено только анестезиологам и трансфузиологам.

Сейчас процедуру могут проводить хирурги, травматологи, комбустиологи и другие кто имеет соответствующие навыки. Дополнительного обучения медикам для переливания крови проходить не нужно.

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Изменения позволят переливать кровь специалистам, которые служат в Вооруженных Силах Украины без потерь времени.

Ранее, в Минздраве предоставили разрешение переливать кровь военным на фронте, на догоспитальном этапе без медицинского образования, если те прошли специальное обучение.