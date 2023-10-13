Украинские больницы и другие медучреждения готовятся к возможным блэкаутам из-за обстрелов объектов критической инфраструктуры.

Первый заместитель министра здравоохранения Сергей Дубров сообщил, что Министерство здравоохранения активно внедряет альтернативные источники энергии для медицинских установок.

В частности, широко используются генераторы. Также ведется интенсивная работа по оборудованию больниц солнечными панелями.

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Дубров подчеркнул, что эта стратегия была разработана перед началом полномасштабного вторжения.

Сейчас в больницах уже установлено 8 444 генератора, еще 197 единиц этого оборудования доставлены в Украину с планом их дальнейшей установки.

Важно отметить, что за оснащение генераторов горючим отвечают местные органы власти.

В то же время 32 медицинские учреждения уже используют солнечные панели, планируется оборудовать ими более 200 учреждений.

По словам Дуброва, медицинские учреждения относятся к объектам критической инфраструктуры и имеют надежное снабжение электроэнергии из разных источников.

Он также подчеркнул, что пока сложно говорить о возможной необходимости ограничений по оперативным вмешательствам.

Источник: Телемарафон Единые новости