Українські лікарні та інші медзаклади готуються до можливих блекаутів через обстріли критичних об’єктів.

Перший заступник міністра охорони здоров’я, Сергій Дубров, повідомив, що Міністерство охорони здоров’я активно впроваджує альтернативні джерела енергії для медичних установок.

Зокрема, широко використовуються генератори. Також ведеться інтенсивна робота щодо обладнання лікарень сонячними панелями.

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Дубров підкреслив, що ця стратегія була розроблена перед початком повномасштабного вторгнення.

Наразі у лікарнях вже встановлено 8 444 генератори, і ще 197 одиниць цього обладнання доставлено в Україну з планом їхньої подальшої установки.

Важливо відзначити, що за оснащення генераторів пальним відповідають місцеві органи влади.

В той же час, 32 медичні заклади вже використовують сонячні панелі, планується обладнати ними більше ніж 200 установ.

За словами Дуброва, медичні заклади належать до об’єктів критичної інфраструктури і мають надійне постачання електроенергії з різних джерел.

Він також підкреслив, що наразі є складно говорити про можливу необхідність обмежень щодо оперативних втручань.

Джерело: Телемарафон Єдині новини