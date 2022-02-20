По состоянию на утро 20 февраля 2022 года, за последний день на территории Украины зафиксировали 17 448 новых случаев коронавируса (среди них есть 1 473 детей и 142 медицинских работника). За все время пандемии 4 720 771 украинец заболел Covid-19.

За день в больницы госпитализировали 3 172 пациентов, еще 152 украинца умерли от осложнений опасной болезни, однако 11 963 граждан выздоровели от заболевания.

За все время пандемии в Украине 4 720 771 человек заболел коронавирусом, еще 104 518 людей не смогли справиться с последствиями болезни, однако 3 938 459 украинцев смогли преодолеть Covid-19.

Количество заболеваний в регионах за сутки

Киев – 2 126;

Винницкая область – 292;

Волынская область – 336;

Днепропетровская область – 1077;

Донецкая область – 925;

Житомирская область – 720;

Закарпатская область – 275;

Запорожская область – 753;

Ивано-Франковская область – 328;

Киевская область – 574;

Кировоградская область – 321;

Луганская область – 263;

Львовская область – 635;

Николаевская область – 945;

Одесская область – 953;

Полтавская область – 541;

Ровенская область – 333;

Сумская область – 996;

Тернопольская область – 394;

Харьковская область – 1398;

Херсонская область – 867;

Хмельницкая область – 861;

Черкасская область – 823;

Черновицкая область – 247;

Черниговская область – 475.

За сутки 29 528 человек вакцинировались против коронавируса. Первую дозу получили 8 326 граждан, вторую – 13 041 человек, дополнительную – 93 жителя Украины, бустерную – 8 068 человек.

С начала кампании вакцинации прививки сделали 15 675 594 человек. Среди них первую дозу получили – 15 675 592 человека, две – 15 114 034 жителей, дополнительную – 26 432 граждан, бустерную – 664 148 украинцев. Всего проведено 31 480 206 прививок.