По состоянию на утро 20 февраля 2022 года, за последний день на территории Украины зафиксировали 17 448 новых случаев коронавируса (среди них есть 1 473 детей и 142 медицинских работника). За все время пандемии 4 720 771 украинец заболел Covid-19.
За день в больницы госпитализировали 3 172 пациентов, еще 152 украинца умерли от осложнений опасной болезни, однако 11 963 граждан выздоровели от заболевания.
За все время пандемии в Украине 4 720 771 человек заболел коронавирусом, еще 104 518 людей не смогли справиться с последствиями болезни, однако 3 938 459 украинцев смогли преодолеть Covid-19.
Количество заболеваний в регионах за сутки
Киев – 2 126;
Винницкая область – 292;
Волынская область – 336;
Днепропетровская область – 1077;
Донецкая область – 925;
Житомирская область – 720;
Закарпатская область – 275;
Запорожская область – 753;
Ивано-Франковская область – 328;
Киевская область – 574;
Кировоградская область – 321;
Луганская область – 263;
Львовская область – 635;
Николаевская область – 945;
Одесская область – 953;
Полтавская область – 541;
Ровенская область – 333;
Сумская область – 996;
Тернопольская область – 394;
Харьковская область – 1398;
Херсонская область – 867;
Хмельницкая область – 861;
Черкасская область – 823;
Черновицкая область – 247;
Черниговская область – 475.
За сутки 29 528 человек вакцинировались против коронавируса. Первую дозу получили 8 326 граждан, вторую – 13 041 человек, дополнительную – 93 жителя Украины, бустерную – 8 068 человек.
С начала кампании вакцинации прививки сделали 15 675 594 человек. Среди них первую дозу получили – 15 675 592 человека, две – 15 114 034 жителей, дополнительную – 26 432 граждан, бустерную – 664 148 украинцев. Всего проведено 31 480 206 прививок.