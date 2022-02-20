Станом на ранок 20 лютого 2022 року, за останній день на території України зафіксували 17 448 нових випадків коронавірусу (серед них є 1 473 дітей та 142 медичні працівники). За весь час пандемії 4 720 771 українець захворів на Covid-19.
За день до лікарень госпіталізували 3 172 пацієнтів, ще 152 українців померли від ускладнень небезпечної хвороби, однак 11 963 громадян одужали від захворювання.
За весь час пандемії в Україні 4 720 771 людина захворіла на коронавірус, ще 104 518 осіб не змогли впоратися з наслідками хвороби, однак 3 938 459 українців змогли подолати Covid-19.
Кількість захворювань у регіонах за добу
Київ – 2 126;
Вінницька область – 292;
Волинська область – 336;
Дніпропетровська область – 1077;
Донецька область – 925;
Житомирська область – 720;
Закарпатська область – 275;
Запорізька область – 753;
Івано-Франківська область – 328;
Київська область – 574;
Кіровоградська область – 321;
Луганська область – 263;
Львівська область – 635;
Миколаївська область – 945;
Одеська область – 953;
Полтавська область – 541;
Рівненська область – 333;
Сумська область – 996;
Тернопільська область – 394;
Харківська область – 1398;
Херсонська область – 867;
Хмельницька область – 861;
Черкаська область – 823;
Чернівецька область – 247;
Чернігівська область – 475.
За добу 29 528 людей вакцинувалися проти коронавірусу. Першу дозу отримали 8 326 громадян, другу – 13 041 людина, додаткову – 93 жителі України, бустерну – 8 068 осіб.
З початку кампанії вакцинації щеплення зробили 15 675 594 людям. Серед них першу дозу отримали – 15 675 592 людини, дві – 15 114 034 мешканців, додаткову – 26 432 громадян, бустерну – 664 148 українців. Загалом проведено 31 480 206 щеплень.