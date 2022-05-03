Новости На пульсе Медосмотр Тело Психология Дети Поддержать Видео
Фото Новости

Поезд-госпиталь набирает профессионалов: к команде присоединились медсестры из Хмельницкой области

3 мая 2022, 19:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медсестрі
Источник: Depositphotos

Недавно Укрзализныця и Врачи без границ организовали в Украине второй эвакуационный поезд. К команде этого мобильного мини-госпиталя присоединились медицинские сестры из Хмельницкой области.

На призыв Минздрава присоединиться к медикам, работающим над эвакуацией раненых с разных территорий востока Украины, отозвалось немало медицинских работников среднего звена.

медсестри евакопотяг моз

Путем собеседований были отобраны лучшие претендентки – медсестры Инна Верхогляд (опыт работы 15 лет) и Оксана Степанюк (опыт работы 25 лет).

Обе считают свою профессию очень важной. Они первыми встречаются с больными и ранеными, нуждающимися в помощи.

Читайте также:
Поезд-госпиталь набирает профессионалов: к команде присоединились медсестры из Хмельницкой областиИзраиль выделяет квоту для лечения раненых воинов ВСУ в своих госпиталях

Инна и Оксана считают своим долгом помогать стране во время войны.

Они будут работать в медицинском поезде с вагоном интенсивной терапии и кроватями для стационарных пациентов, который транспортирует раненых во Львов и Львовскую область для дальнейшего специализированного лечения.

Фото: Минздрав

Источник
Минздрав
Теги
Війна в Україні, Медицина в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь