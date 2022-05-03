Недавно Укрзализныця и Врачи без границ организовали в Украине второй эвакуационный поезд. К команде этого мобильного мини-госпиталя присоединились медицинские сестры из Хмельницкой области.

На призыв Минздрава присоединиться к медикам, работающим над эвакуацией раненых с разных территорий востока Украины, отозвалось немало медицинских работников среднего звена.

Путем собеседований были отобраны лучшие претендентки – медсестры Инна Верхогляд (опыт работы 15 лет) и Оксана Степанюк (опыт работы 25 лет).

Обе считают свою профессию очень важной. Они первыми встречаются с больными и ранеными, нуждающимися в помощи.

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Инна и Оксана считают своим долгом помогать стране во время войны.

Они будут работать в медицинском поезде с вагоном интенсивной терапии и кроватями для стационарных пациентов, который транспортирует раненых во Львов и Львовскую область для дальнейшего специализированного лечения.

Фото: Минздрав