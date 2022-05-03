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Потяг-шпиталь набирає професіоналів: до команди долучилися медсестри з Хмельниччини

3 Травня 2022, 19:28
Лариса Божко журналістка розділу Здоров’я
медсестрі
Джерело: Depositphotos

Нещодавно Укрзалізниця та Лікарі без кордонів організували в Україні другий евакуаційний потяг.  До команди цього мобільного мінігоспіталю долучилися медичні сестри з Хмельниччини.

На заклик МОЗ приєднатися до медиків, які працюють над евакуацією поранених із різних територій сходу України, відгукнулося чимало медичних працівників середньої ланки.

медсестри евакопотяг

Шляхом співбесід були відібрані найкращі претендентки – медичні сестри Інна Верхогляд (досвід роботи 15 років) та Оксана Степанюк (досвід роботи 25 років).

Обидві вважають свою професію надважливою. Вони першими зустрічаються з хворими та пораненими, які потребують допомоги.

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Інна та Оксана вважають за свій обов’язок допомагати країні під час війни.

Вони й будуть працювати у медичному потязі з вагоном інтенсивної терапії та ліжками для стаціонарних пацієнтів, який транспортує поранених до Львова та Львівської області для подальшого спеціалізованого лікування.

Фото: МОЗ

Джерело
МОЗ
Теги
Війна в Україні, Медицина в Україні
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