Нещодавно Укрзалізниця та Лікарі без кордонів організували в Україні другий евакуаційний потяг. До команди цього мобільного мінігоспіталю долучилися медичні сестри з Хмельниччини.
На заклик МОЗ приєднатися до медиків, які працюють над евакуацією поранених із різних територій сходу України, відгукнулося чимало медичних працівників середньої ланки.
Шляхом співбесід були відібрані найкращі претендентки – медичні сестри Інна Верхогляд (досвід роботи 15 років) та Оксана Степанюк (досвід роботи 25 років).
Обидві вважають свою професію надважливою. Вони першими зустрічаються з хворими та пораненими, які потребують допомоги.
Інна та Оксана вважають за свій обов’язок допомагати країні під час війни.
Вони й будуть працювати у медичному потязі з вагоном інтенсивної терапії та ліжками для стаціонарних пацієнтів, який транспортує поранених до Львова та Львівської області для подальшого спеціалізованого лікування.
Фото: МОЗ