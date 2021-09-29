В Украине с 1 октября 2021 года все больничные будут оформляться исключительно с внесением информации в электронную систему здравоохранения.

Нововведение позволит бороться с коррупцией в стране, сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— Электронная система позволяет проверить, сколько и кому тот или иной врач выдал больничных листов. Ведь каждый документ должен быть заверен собственной электронной подписью медработника, — отметил Михаил Радуцкий.

В то же время система электронной больничных заработала в Украине еще с июня, в сентябре все медицинские учреждения должны были начать оформлять такие документы.

Однако тогда с 3 тыс. учреждений к этому были готовы только 2,2 тыс. Но Минздрав настаивал на внедрении новых правил.

Сейчас, по словам спикера, остается только 100 больниц, которые пока не смогли настроиться на работу в новых условиях. Для этого у них есть время до октября.

Источник: Михаил Радуцкий