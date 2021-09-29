В Україні з 1 жовтня 2021 року усі лікарняні оформлюватимуться винятково з внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я.

Нововведення дозволить боротися з корупцією у країні, повідомив очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар видав листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника, – зазначив Михайло Радуцький.

Водночас система е-лікарняних запрацювала в Україні ще з червня, у вересні усі медичні заклади мали розпочати оформлювати такі документи.

Проте тоді з 3 тис. закладів до цього були готові лише 2,2 тис. Натомість МОЗ наполягало на впровадженні нових правил.

Наразі, за словами спікера, залишається лише 100 лікарень, які поки що не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах. Для цього у них є час до жовтня.

Джерело: Михайло Радуцький