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Повний перехід на e-лікарняні – коли він відбудеться в Україні

29 Вересня 2021, 13:53 Людмила Грубнік
Повний перехід на e-лікарняні – коли він відбудеться в Україні
Джерело: Depositphotos

В Україні з 1 жовтня 2021 року усі лікарняні оформлюватимуться винятково з внесенням інформації до електронної системи охорони здоров’я.

Нововведення дозволить боротися з корупцією у країні, повідомив очільник Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький.

– Електронна система дозволяє перевірити, скільки та кому той чи інший лікар видав листів непрацездатності. Адже кожен документ має бути затверджений власним електронним підписом медпрацівника, – зазначив Михайло Радуцький.

Водночас система е-лікарняних запрацювала в Україні ще з червня, у вересні усі медичні заклади мали розпочати оформлювати такі документи.

Проте тоді з 3 тис. закладів до цього були готові лише 2,2 тис. Натомість МОЗ наполягало на впровадженні нових правил.

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Наразі, за словами спікера, залишається лише 100 лікарень, які поки що не змогли налаштуватись на роботу в нових умовах. Для цього у них є час до жовтня.

Джерело: Михайло Радуцький

Теги
Лікарні , Михайло Радуцький
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