Мариупольским специалистам экстренной помощи пришлось работать в сверхсложных условиях – значительное количество тяжелых больных, отсутствие связи и российские оккупанты.

Своей историей поделился бывший фельдшер скорой подстанции в Мариуполе и студент Донецкого национального медуниверситета Александр Коновалов.

– Самое сложное было работать в условиях отсутствия связи. До 2 марта связь еще была, а затем сигнал можно было поймать только в некоторых локациях. Поэтому люди самостоятельно к нам приходили, привозили раненых или сообщали, куда ехать. Это было сложнее всего: не иметь связи с больницами, — рассказывает Александр Коновалов.

По его словам, в городе было очень много сложных пациентов.

— Если люди, которых привозили на подстанцию ​​ЭМП, были по крайней мере в сознании, то их удавалось стабилизировать и оказать медицинскую помощь. Поэтому, наверное, я и знаю не очень много летальных исходов, потому что мы успевали стабилизировать и довезти пациентов в больницу, – добавляет фельдшер.

Он рассказал историю девочки Алины, которая вместе с семьей ела на кухне в тот момент, когда в помещение влетела большая пуля размером 10-12 см. Она попала ребенку под ключицу и вылетела на спине под лопаткой, оставив отверстие диаметром более 10 см. Через него были видны внутренние органы.

— Мы на месте наложили ребенку окклюзионную наклейку и повезли в больницу, — вспоминает специалист.

К счастью, ребенка удалось спасти.

Александр Коновалов вместе с коллегами оставил Мариуполь 18 марта, после того, как оккупанты запретили скорым передвигаться по городу. Они дождались зеленого коридора и уехали.

Сейчас он работает на скорой в Одессе, некоторые его коллеги обосновались в Запорожье, другие — нашли работу в западных областях страны.

Источник: Минздрав

Фото: Минздрав