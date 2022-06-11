Стать частью международной гуманитарной организации Врачи без границ – зов ее сердца. Это история об Ольге, жительнице Мариуполя, которая решилась покинуть родной город только на второй месяц полномасштабного российского вторжения. Медик признается: не имела морального права покинуть пациентов, нуждавшихся в ее помощи.

Она семейный врач, но должна была брать в руки медицинские инструменты, останавливать кровотечения и доставать из тел осколки. В апреле Ольга вместе с семьей выехала из Мариуполя и сейчас в Днепре вместе с командой медиков оказывает помощь таким как и она – вынужденным переселенцам, которые в мгновение ока потеряли все.

– Мы принимали людей в подвале под грохот вражеских бомбардировок и обстрелов из танков, – вспоминает Ольга.

Как и у каждого украинца, 24 февраля жизнь Ольги разделилась на “до” и “после”. Она работала медиком в родном, прогрессивном и цветущем Мариуполе. Уже там стала частью команды Врачей без границ. Никогда не думала, что ей когда-нибудь придется выполнять функции травматолога или хирурга.

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— Там стало невозможно работать, потому что официально медучреждения уже не функционировали. Нам приходилось принимать людей в подвале, где мы сидели изо дня в день, — говорит Ольга.

Медик пыталась оттягивать отъезд из родного города, потому что в этот подвал ежедневно приходили травмированные и раненые. Ольге пришлось мгновенно переквалифицироваться.

– Мы сами приехали из такого региона, мы понимаем этих пациентов и хотим им помочь. Я мариупольчанка. Всю жизнь там прожила, и наш проект тоже работал там. В наши планы вмешалась война, и нам пришлось уехать. У нас не стало жилья и там уже невозможно было находиться. Я пыталась оттягивать момент своего отъезда, потому что понимала, что медработники нужны. Я врач не хирургического профиля, но мне тоже приходилось останавливать кровотечения, оказывать первую помощь. Уже не было важно, врач какой ты специальности, – вспоминает Ольга.

Ныне Ольга с командой в мирном Днепре. Работает с вынужденными переселенцами. Ежедневно медики приезжают в шелтеры и центры. Уже там консультируют и оказывают психологическую помощь.

Консультативный прием – это мини-поликлиника. Пациенты приходят с совершенно разными проблемами. К примеру, декомпенсированными хроническими заболеваниями, потому что люди были очень долгое время вообще без базовой медицинской помощи. У них декомпенсировано течение гипертонических болезней, сахарного диабета. Они не имели возможности пойти на консультацию, у них даже не было доступа к лекарствам. Пациенты совершенно разные: это и пожилые люди, люди с хроническими заболеваниями, а также очень много деток с воспалениями легких, бронхитами.

– Также приходят люди после травм, мы понимаем из каких регионов они приехали, они получали разные виды ранений. Со временем люди выписались из хирургических или травматологических отделений, но им и дальше нужно лечиться амбулаторно, — отмечает Ольга.

Работает Ольга с удовольствием и четкой уверенностью – именно то, что ей нужно. Медика вдохновляют базовые принципы организации.

— Моя работа в этой организации – совершенно другой опыт. Именно здесь я чувствую себя максимально полезной и нужной. Я не концентрирую возможность помочь в одном конкретном месте, а пытаюсь это сделать для большого количества людей. Те идеи и принципы, которые существуют во Врачах без границ, мне подходят больше всего, — говорит Ольга.

Работали под постоянными обстрелами и в темных подвалах. История семейного врача Ольги из Мариуполя / 3 images

В настоящее время в Днепропетровской области работают три команды международной гуманитарной организации Врачи без границ. Работы, говорит медик, хватает. И хотя работает практически без выходных, гордится тем, что делает. А волнуется только за одно – что не успевает помочь каждому, кто в этом нуждается.

— Сложнее всего – успеть принять всех пациентов, всем, которым мы нужны. Для меня это самое сложное. Наши пациенты специфичны, мы понимаем, что можем не увидеть их во второй раз, потому что они просто переедут в другое место, — говорит Ольга.

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