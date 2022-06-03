В течение 100 дней жестокой войны в Украине, которую развязала РФ, тысячи медработников продолжали выполнять свою работу — спасать жизнь нуждающимся. Сидеть сложа руки не стала и независимая международная медицинская гуманитарная организация Врачи без границ, оказывающая бесплатную гуманитарную и чрезвычайную медицинскую помощь населению, пострадавшему в результате вооруженных конфликтов, голода, эпидемий, вынужденной миграции, стихийных бедствий и т.д.

Врачи без границ уже более двух месяцев обеспечивают эвакуацию людей медицинскими поездами, создают проекты в разных регионах Украины для медицинской физической и психологической помощи пострадавшим от войны гражданам.

Факты ICTV пообщались с врачом эвакуационного поезда Врачей без границ Альбиной Жарковой, которая рассказала об эвакуации раненых с горячих точек, вызовах для медработников и новых проектах помощи.

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— Скажите, пожалуйста, когда отправился первый эвакуационный поезд? По чьей инициативе он появился?

– 31 марта состоялась первая эвакуация. Но мы начали работать с 25 марта — обустраивали поезд для оказания медицинской помощи. 26 марта мы выехали на нем из Львова в Днепр.

Инициатива была общая – Врачей без границ и Укрзализныци. Поезд решили использовать для людей, нуждающихся в медицинской помощи, сопровождении, эвакуации и т.д.

Первое путешествие я помню лучше всего. Это были люди, которых эвакуировали из Мариуполя в Запорожье. Мы забрали их от станции Запорожья во Львов. Они получили ранения, потому что в самом Мариуполе во время эвакуации обстреляли колонну. Большинство людей было именно оттуда.

— Помните ли вы эмоции во время первой эвакуации?

— Вся наша команда занималась состоянием наших пациентов. Люди хотели рассказать все, что с ними произошло. Они делились своими переживаниями, проблемами. Каждый медицинский работник подходил к ним, чувствовалось отчаяние.

Пациенты были разные. Например, двое раненых детей, родители которых были в шоке. Также была женщина с изуродованным лицом, это вызвало ужасные эмоции.

— Сколько в Украине таких эвакуационных поездов? Кто их обслуживает?

— В Украине есть два медицинских поезда для эвакуации населения. Первый – это слегка переделанный плацкартный вагон, в котором остались верхние и нижние полки. Там есть три вагона, больше мест для эвакуации, но он медицински менее оборудован.

Также с конца апреля появился новый поезд, обустроенный специалистами Врачей без границ. В нем уже больше медицинского оборудования: есть специальный вагон для оказания помощи людям, нуждающимся в интенсивной терапии, реанимации. Сейчас этот поезд используется чаще всего.

Эти поезда курсируют поочередно. У нас есть приблизительный согласованный список пациентов, по которому мы понимаем, какой поезд следует за ними отправлять.

Поезда предоставила Укрзализныця, поэтому в рейсах с нами постоянно есть их работники: начальник поезда, проводники.

– Можно ли сказать, сколько за 100 дней полномасштабной войны в Украине уже удалось эвакуировать людей?

– На сотый день войны будет уже 23 поездки. По состоянию на 1 июня было эвакуировано около 650 человек. Направлениями были преимущественно регионы Донецкой и Луганской областей, когда можно было, мы ездили. Также были поездки в Запорожье, Харьков и однажды в Одессу, куда подвозили пациентов из Николаева.

— Помните ли вы рейс, когда было больше всего раненых пациентов?

– Самый тяжелый рейс был после атаки на железнодорожную станцию ​​Краматорска. Морально и физически – это было сложно, ведь многие взрослые и дети были ранены.

— Сохраняется ли сейчас угроза обстрелов эвакуационных поездов? Были ли еще атаки россиян на железнодорожные станции, кроме Краматорска?

– К счастью, таких атак больше не было. Но опасность сохраняется всегда. Даже после событий в Краматорске были случаи, когда атаковали станции или железнодорожные пути через несколько часов после того, как мы последовали.

Представители Укрзализныци мониторят ситуацию и докладывают нам. Также у нас есть определенные возможности для персональной защиты. В поезде есть противобаллистические жилеты, шлемы и т.д.

– С какими вызовами столкнулись эвакуационные бригады за два месяца работы?

– Самым большим вызовом можно назвать ситуацию, когда мы ехали забирать пациентов после событий в Краматорске. Например, однажды у нас была более гуманитарная миссия. Мы должны были забрать пациентов, нуждающихся в паллиативной помощи. Представьте себе: в каком состоянии может находиться организм людей с ограниченными возможностями, которые провели более двух месяцев в укрытии? Прогрессирующие пролежни, не корректированные уровни сахара в крови, состояние сердечно-сосудистой системы – это вызов, потому что это требует много внимания медперсонала.

Морально врачи были готовы к тому, что происходит в нашей стране. На момент запуска поездов прошел месяц войны и каждый из нас прошел через эти события. Каждый имел опыт собственной эвакуации, помощи пациентам. Поэтому все приходящие в нашу команду знают, с чем они будут сталкиваться. Растерянности не было, ведь когда ты заходишь в вагон, полный нуждающихся в помощи, ты просто начинаешь работать. Мы стараемся сделать все, чтобы помочь пациентам.

— Можете ли вы вспомнить истории эвакуированных людей, которые поразили вас больше всего?

— Помню, что во время первой поездки был тяжелораненый мальчик из Мариуполя. К счастью, через два дня после того, как мы привезли его во Львов, его отвезли в Германию, где сейчас оказывают качественную реабилитационную помощь.

Трудно забыть детей из Краматорска, пострадавших от российской атаки. Была девочка с ранением обеих нижних конечностей, потерявшая маму во время обстрелов. Также был мальчик с родителями. Они потеряли его сестру опять же во время атаки. Этот мальчик был с травматической ампутацией конечности.

В течение этих 100 дней я увидела многое, что запомнится на всю жизнь. К примеру, огромное количество пациентов с тяжелыми травмами в одном помещении.

Думаю, что многие врачи, которые сейчас оказывают помощь по всей Украине, тоже не сталкивались раньше с тяжелыми травмами, ранениями.

– Расскажите, пожалуйста, как получить психологическую помощь людям, пострадавшим от войны, от Врачей без границ?

— Конечно, пациенты тяжело переживают войну. Это влияет на их психологическое состояние. Например, люди, еще вчера находившиеся в бомбоубежищах или получившие травму, пугаются звуков поезда, думая, что это обстрел. Они пытаются куда-то бежать, прятаться.

Поэтому Врачи без границ уже создали много проектов, посвященных именно психологической поддержке и улучшению физического здоровья в разных уголках Украины. Они уже есть в Днепре, Запорожье, Николаеве. Они также развиваются в Харькове, Киеве, Киевской области. На западе, где много вынужденных переселенцев тоже действует этот проект.

Также помощь можно получить пострадавшим от сексуального насилия. На сегодняшний день создано несколько горячих линий, на которые пациенты могут обратиться, чтобы получить психологическую поддержку — +380 97 322 0736.

Уже проведено более 1 тыс. консультаций специалистами без границ в разных уголках Украины. Всё это бесплатно. Пообщаться с врачом можно как по телефону, так и прийти на очную консультацию. Кроме того, организуются непосредственно выезды к пациенту. Также есть некоторые пункты, куда можно прийти самостоятельно (в Буче, Запорожье, на востоке).

— А как насчет мобильных клиник?

— Мобильные клиники курсируют по местам, у которых нет возможности получить медпомощь. Например, в Харьковской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской области.

Таким образом, пациенты могут подойти и получить консультацию врача. Также специалисты могут помочь людям, нуждающимся в определенных медикаментах.

— Сколько действует миссия Врачей без границ в Украине и какое количество врачей она уже охватила?

— Проект точно будет продолжаться до конца войны. Однако если в некоторых из них будет потребность, например психологическая помощь, то они будут действовать столько, сколько нужно.

Всего в Украине на 1 июня над миссией работало 160 иностранных сотрудников и 470 украинских. Но количество постоянно растет, ведь проекты развиваются.

Основная задача Врачей без границ – это научить медработников правильно организовывать работу в сложных условиях, чтобы оказывать качественную медицинскую помощь. У иностранцев, работающих с нами, есть такой опыт работы, поэтому они этим делятся. Для наших врачей – это интересный опыт и возможность работать. К тому же некоторые из них из-за войны не могут оставаться на своем месте работы.