В Львове 2-летняя девочка проглотила магниты от конструктора-неокуба. Ребенок ходил с ними в животе не менее десяти дней.

Об этом сообщили во Львовской областной детской клинической больнице Охматдет. По словам врачей, ребенок проглотил четыре магнита. Она гостила у бабушки и взяла игрушки старших внуков.

— Маленьких жертв магнитов не меньше, именно по этой причине мы напоминаем взрослым о магнитной опасности для малышей. Когда магнитики попадают в детские желудки, то могут наделать немало беды, — отметили в больнице.

Магниты имеют необычайную силу притяжения, поэтому повреждают внутренние органы ребенка. Иногда они пробивают их и образуют настоящие дыры. Уже через несколько часов магнитики могут стать причиной некроза кишки.

Девочку госпитализировали в больницу с тошнотой и повышенной температурой. В районной больнице сделали рентген, и тогда оказалось, что у ребенка внутри находятся аж четыре магнита. После этого ее доставила скорая помощь в Охматдет.

Хирурги достали магниты с помощью современного электронно-оптического преобразователя (ЭОП) в ургентной операционной, что обеспечило точные и успешные манипуляции разного уровня сложности.

Ребенок получил медикаментозное лечение. А на третий день его выписали из больницы.

Фото: ЛОДКБ Охматдет