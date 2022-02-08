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Проковтнула магніти і ходила з ними 10 днів: у Львові лікарі врятували дівчинку

8 Лютого 2022, 12:58
Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
операція

У Львові 2-річна дівчинка проковтнула магніти від конструктора-неокуба. Дитина ходила з ними у животі не менше десяти днів.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій клінічній лікарні Охматдит. За словами лікарів, дитина проковтнула чотири магніти. Вона гостювала у бабусі та взяла іграшки старших онуків.

– Маленьких жертв магнітів не меншає, саме з цієї причини ми нагадуємо дорослим про магнітну небезпеку для малечі. Коли магнітики потрапляють в дитячі шлунки, то можуть наробити чимало біди, – зазначили у лікарні.

Магніти мають надзвичайну силу притягання, тож пошкоджують внутрішні органи дитини. Інколи вони пробивають їх і утворюють справжні дірки. Уже за кілька годин магнітики можуть стати причиною некрозу кишки.

Дівчинку госпіталізували до лікарні з нудотою та підвищеною температурою. У районній лікарні зробили рентген, і тоді виявилося, що у дитини всередині знаходяться аж чотири магніти. Після цього її доставила швидка допомога до Охматдиту.

Хірурги дістали магніти за допомогою сучасного електронно-оптичного перетворювача (ЕОП) в ургентній операційній, що забезпечило точні і успішні маніпуляції різного рівня складності.

Дитина отримала медикаментозне лікування. А на третій день її виписали з лікарні.

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Фото: ЛОДКЛ Охматдит

Джерело
ЛОДКБ Охматдет
Теги
Львів , Операція
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