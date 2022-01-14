Лікарі Харківської обласної дитячої лікарні видалили з кишківника однорічної дівчинки 11 магнітів, які, з’єднавшись між собою, утворили кільце.

Дитину госпіталізували до медичного закладу з підозрою на харчове отруєння, а сторонні тіла в кишківнику виявили, коли проводили ретельну діагностику.

Магніти спричинили тяжку хірургічну патологію – непрохідність кишківника.

Чергова медична бригада успішно здійснила складне оперативне втручання, видаливши сторонні тіла та ліквідувавши непрохідність кишкового шляху.

– Укотре звертаємося до батьків із проханням бути пильними під час догляду за дітьми. Якщо ви помітили, що з вашою дитиною щось негаразд, – не гайте часу та звертайтеся до лікарні, де вашим дітям зможуть надати цілодобову висококваліфіковану допомогу! – закликають харківські лікарі.

11 січня столичні лікарі вилучили із різних відділів кишківника семирічного хлопчика 32 кульки від іграшкового магнітного кубика.

Неодимовий конструктор хлопчику подарували на Новий рік. Він не зізнався, скільки часу минуло відтоді, як проковтнув кульки від конструктора.

Дитину довелося оперувати, тому що ендоскопічно вирішити проблему не вдалося.

Зараз хлопчик у задовільному стані перебуває на стаціонарному лікуванні.

Протягом 2021 року лише до Охматдиту госпіталізували близько 15 дітей, які проковтнули сторонні предмети.

Джерело: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1

Фото: Харківська обласна дитяча клінічна лікарня №1