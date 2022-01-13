У Києві лікарі прооперували 7-річного хлопчика, який проковтнув 32 кульки від іграшкового магнітного кубика.

Про це повідомила завідувачка відділення ендоскопії Національної дитячої спеціалізованої лікарні Охматдит Дарія Вороняк у коментарі Фактам ICTV.

За її словами, хлопчик отримав неодимовий конструктор у подарунок на Новий рік.

– Він з’їв ці кульки з іграшки. Ми не знаємо, скільки часу пройшло з моменту, коли він їх проковтнув, адже хлопчик не зізнався. Але у нього почав боліти живіт, піднялася температура, – зазначила Вороняк.

Лікарка додала, що батьки звернулися у приватну клініку, де спеціалісти зробили знімок, на якому було величезне скупчення магнітів. Хлопчик потрапив в Охматдит вдень 11 січня.

Медики одразу зробили йому ендоскопію, на якій побачили тільки два магніти у шлунку. У дванадцятипалій кишці їх не було. Ендоскопічно не вдалося вирішили цю проблему, тому дитину підготували до хірургічного втручання.

Прооперував хлопчика завідувач відділення ургентної хірургії Охматдиту Олександр Гришин. Магніти були у різних відділах кишківника. Загалом спеціалісти вилучили 32 кульки.

– Магніти притягнули петлі та брижі кишківника і шлунок, утворивши декілька перфорацій (отвір у стінці шлунково-кишкового тракту), – розповіла вона.

Зараз дитина на стаціонарному лікуванні у задовільному стані.

Вороняк наголосила, що подібні іграшки заборонено дарувати дітям будь-якого віку. Вона стверджує, що у лікарню госпіталізували дітей різного віку, які ковтали магніти різних форм та інші малі іграшки.

Загалом протягом 2021 року близько 15 дітей, які проковтнули сторонні предмети, потрапили у лікарню Охматдит. А от у 2022 році таких випадків вже два.