В Киеве врачи прооперировали 7-летнего мальчика, который проглотил 32 шарика от игрушечного магнитного кубика.

Об этом сообщила заведующая отделением эндоскопии Национальной детской специализированной больницы Охматдет Дарья Вороняк в комментарии Фактам ICTV.

По ее словам, мальчик получил неодимовый конструктор в подарок на Новый год.

— Он съел эти шарики из игрушки. Мы не знаем, сколько времени прошло с момента, когда он их проглотил, ведь ребенок не признался. Но у него начал болеть живот, поднялась температура, — отметила Вороняк.

Врач добавила, что родители обратились в частную клинику, где специалисты сделали снимок, на котором было огромное скопление магнитов. Мальчик поступил в Охматдет днем 11 января.

Медики сразу сделали ему эндоскопию, на которой увидели только два магнита в желудке. В двенадцатиперстной кишке их не было. Эндоскопически не удалось решить эту проблему, поэтому ребенка подготовили к хирургическому вмешательству.

Прооперировал мальчика заведующий отделением ургентной хирургии Охматдета Александр Гришин. Магниты были в разных отделах кишечника. Всего специалисты изъяли 32 шарика.

— Магниты притянули петли и рябь кишечника и желудок, образовав несколько перфораций (отверстие в стенке желудочно-кишечного тракта), — рассказала она.

Сейчас ребенок на стационарном лечении в удовлетворительном состоянии.

Вороняк подчеркнула, что подобные игрушки запрещено дарить детям любого возраста. Она утверждает, что в больницу госпитализировали детей разного возраста, которые проглатывали магниты разных форм и другие малые игрушки.

Всего в течение 2021 года около 15 детей, проглотивших посторонние предметы, попали в больницу Охматдет. А вот в 2022 году таких случая уже два.