Врачи Харьковской областной детской больницы удалили из кишечника годовалой девочки 11 магнитов, которые, соединившись между собой, образовали кольцо.

Ребенка госпитализировали в медицинское учреждение с подозрением на пищевое отравление, а инородные тела в кишечнике обнаружили, когда проводили тщательную диагностику.

Магниты вызвали тяжелую хирургическую патологию – непроходимость кишечника.

Дежурная медицинская бригад успешно выполнила сложное оперативное вмешательство, удалив инородные тела и ликвидировав непроходимость кишечного пути.

– В очередной раз обращаемся к родителям с просьбой быть бдительными во время ухода за детьми. Если вы заметили, что с вашим ребенком происходит что-то неладное, – не теряйте времени и обращайтесь в больницу, где вашим детям смогут оказать круглосуточную высококвалифицированную помощь! – призывают харьковские врачи.

11 января столичные врачи изъяли из разных отделов кишечника семилетнего мальчика 32 шарика от игрушечного магнитного кубика.

Неодимовый конструктор мальчику подарили на Новый год. Он не признался, сколько времени прошло с тех пор, как проглотил шарики от конструктора.

Ребенка пришлось оперировать, потому что эндоскопическим методом решить проблему не удалось.

Сейчас мальчик в удовлетворительном состоянии находится на стационарном лечении.

В течение 2021 года только в Охматдет госпитализировали около 15 детей, которые проглотили посторонние предметы.

Источник: Харьковская областная детская клиническая больница №1

Фото: Харьковская областная детская клиническая больница №1