В Охматдете начал работу самый современный линейный ускоритель в Украине, с помощью которого проводят лучевую терапию детям с онкологическими заболеваниями.

В больнице за государственный счет обновлен этот аппарат. Благодаря современному оборудованию список методик лучевой терапии для борьбы с детским раком будет значительно расширен.

Помощь детям будет предоставляться по передовым стандартам, потому что аппарат дистанционной радиотерапии имеет программное и аппаратное обеспечение последней версии.

Раньше некоторым пациентам нужно было ехать за границу, чтобы получить современное лечение. Сейчас новейшие методики доступны пациентам Охматдета бесплатно.

— Охматдет — это уникальная детская больница, в которой работают ведущие специалисты и функционирует самое современное оборудование, позволяющее оказывать медицинскую помощь детям со всей Украины на самом высоком уровне, — отметил генеральный директор НДСЛ Охматдет, д.м.н., Заслуженный врач Украины Владимир Жовнир. — Благодаря поддержке Министерства здравоохранения, отныне врачи будут работать с линейным ускорителем последней версии, который поможет нам полноценно и более эффективно лечить детей, нуждающихся в лучевой терапии.

Линейный ускоритель позволяет облучать у ребенка несколько зон быстрее и точнее. Аппарат стал безопаснее, так как уменьшилась утечка рассеянного излучения на здоровые ткани.

— Линейный ускоритель позволяет делать весь комплекс процедур для детей с тяжелой онкологической патологией, который сейчас доступен в мире. Новейшее программное и аппаратное обеспечение позволит нам использовать самые современные методики лучевой терапии, в том числе ранее никогда в Украине не использовавшиеся, — поделился заведующий Центром радиологии Охматдета Станислав Ребенков.

Посредством аппарата будут проводить процедуру TBI (total body irradiation), которая позволит подготовить ребенка к трансплантации костного мозга.

Ежегодно около 150 детей получают лучевую терапию в Охматдете. Более 50% пациентов приезжают из разных регионов Украины. Значительная часть процедур проходит под общей анестезией.

Самому маленькому пациенту было 9 месяцев. Команда специалистов Охматдета единственная в стране, берущаяся за облучение младенцев. Высококвалифицированные врачи делают все возможное, чтобы сохранить и восстановить здоровье украинских детей.

Фото: Охматдет