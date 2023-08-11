Университет Джонса Хопкинса, совместно с международной группой ученых, разработал препарат для лечения воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). Экспериментальное средство сейчас находится на этапе клинических испытаний. Уже скоро будут проводиться первые тестирования лекарства на людях.

Барбара Слушер, автор исследования утверждает, что есть большая потребность в разработке новой терапии для пациентов, ведь существующие методы лечения не обеспечивают эффективных результатов для более 40% больных с ВЗК.

Экспериментальный препарат отличается тем, что его можно принимать в форме пероральных доз. Опубликованные в журнале Science Translational Medicine результаты исследования отмечают потенциальное преимущество нового подхода.

Группа болезней ВЗК до сих пор оставалась вызовом для медицины из-за ее неопределенной природы. Осложнения заболеваний могут вызывать кишечную обструкцию, образование абсцессов, кровотечения, дефицит питательных веществ, а также увеличение риска развития рака кишечника.